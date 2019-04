Töchtertag bei der APA-IT: Karrierechance Technologiebranche

IT-Tochter der APA gab Einblicke in Arbeitsalltag und Berufsbild

Wien (OTS) - Im Rahmen des 18. Wiener Töchtertages hat die APA-IT gestern, Donnerstag, zu einem Blick hinter die Kulissen von Österreichs führendem IT-Spezialisten für Medienanwendungen geladen. Sieben Mädchen, im Alter von elf bis 16 Jahren, erhielten bei einem Workshop praxisnahe Einblicke in die Welt des Programmierens. Es folgte ein Rundgang durch das Rechenzentrum und die Redaktion der APA – Austria Presse Agentur am Wiener Naschmarkt.

Der Töchtertag wird jährlich gemeinsam von der Bildungsdirektion Wien, der Wirtschaftskammer Wien und der MA 57 Frauenservice Wien veranstaltet. Dabei sollen Mädchen die Vielfalt der beruflichen Optionen aufgezeigt und technische, handwerkliche und naturwissenschaftliche Berufe nähergebracht werden. Zahlreiche Unternehmen öffnen an diesem Tag ihre Tore.

„Technologie durchdringt viele Bereiche unseres Lebens und wird immer mehr zu einer Schlüsselkompetenz im Berufsleben. Eine technische Laufbahn bietet sowohl für Frauen als auch für Männer hohe Karrierechancen“, sagt APA-IT-Geschäftsführer Alexander Falchetto.

Die APA-IT nahm in diesem Jahr bereits zum dritten Mal am Wiener Töchtertag teil. „Frauen sind in der IT-Branche nach wie vor eine Seltenheit. Uns ist es wichtig, dass Mädchen erkennen, dass es keine typischen Männer- oder Frauenberufe gibt. Der Töchtertag bietet daher eine gute Gelegenheit, um Rollenbilder aufzubrechen und die Mädchen für die Digitalisierung und Informationstechnologie zu begeistern“, so Falchetto.

Über APA-IT

Die APA-IT Informations Technologie GmbH bietet Komplettlösungen mit Fokus auf die Bereiche Media Solutions, IT-Outsourcing und Content Management. Als Tochterunternehmen der APA – Austria Presse Agentur betreibt die APA-IT die Infrastruktur der österreichischen Nachrichtenagentur sowie zahlreicher weiterer Medienbetriebe. Etablierte Systeme und Tools werden kontinuierlich weiterentwickelt und für individuelle Kundenbedürfnisse maßgeschneidert. Dabei steht die APA-IT ihren Kunden als zuverlässiger Partner – von der Konzeption bis zum laufenden Betrieb – zur Verfügung. Know-how und Branchenverständnis machen das Unternehmen zum Spezialisten für IT-Lösungen von Verlagen und Unternehmen mit mediennahen Aufgabenstellungen.

