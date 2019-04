AVISO - Pressekonferenz, 2. Mai 2019: DARWIN’S CIRCLE HEALTH - Programm-Präsentation an der MedUni Wien

Wien (OTS) - Am 23. Mai ist es soweit: Mit dem neuen Format der etablierten Digitalkonferenz DARWIN’S CIRCLE, dem DARWIN’S CIRCLE HEALTH in Kooperation mit der Medizinischen Universität Wien, wird Wien für einen Tag zum Zentrum für Digitalisierung und Gesundheit. Nun stehen das umfangreiche Programm der Konferenz, sowie die Key-Speaker, fest. Daher laden wir die Vertreterinnen und Vertreter der Medien zu einer Pressekonferenz am 2. Mai um 10:00 Uhr in den Rektoratssaal der MedUni Wien ein.



DARWIN’S CIRCLE HEALTH bringt die zwei schnelllebigsten Industrien, die Medizin und die Technik, zusammen. Diese Symbiose fördert unser Verständnis für die Früherkennung von Krankheiten und die Entwicklung von speziell auf den Patienten angepassten Behandlungen. Sie gibt uns auch die Möglichkeit intensiver auf das Individuum einzugehen.

Der Erlös des Ticketverkaufs der Veranstaltung kommt dem Zentrum für Präzisionsmedizin zugute, das am MedUni Campus AKH entstehen soll. Der geplante Baubeginn ist für 2022 angesetzt und soll einerseits die bestmöglichste Förderung für Nachwuchskräfte aus Medizin, Wissenschaft und Forschung bieten, andererseits bringt die unmittelbare Nähe zum AKH einen wesentlichen Vorteil für PatientInnen: Klinisch tätige ÄrztInnen und GrundlagenforscherInnen erarbeiten in enger Kooperation und räumlicher Nähe neueste Erkenntnisse, wodurch PatientInnen am aktuellsten Stand der Medizin behandelt werden können.

Zu den hochkarätigen Speakern der Konferenz am 23. Mai zählen Olympia-Sieger und Erfolgstrainer Toni Innauer, Chantelle Kiernan, Director of Lifesciences bei Nuritas (Biotechnologie), Moritz Helmstädter, Managing Director des Max Planck Instituts für Hirnforschung (Frankfurt/Main), Klaus-Peter Jünemann, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Roboter-Assistierte Urologie, Bart de Witte, früherer Director für Digitale Gesundheit bei IBM und Gründer der Hippo AI Foundation, Torsten Haferlach, CEO der Münchner Leukämie Labore, Markus Hengstschläger, Leiter des Instituts für Genetik an der MedUni Wien und viele andere.

Eine Auflistung aller SprecherInnen finden Sie auf unserer Webseite: https://darwins-circle.com/health/

Zu den Themengebieten zählen: Die Zukunft der Medizin, Präzisionsmedizin, Big Data und AI, Komplexitätsmedizin, Datensicherheit, Robotik und ethische Fragen.

AnsprechpartnerInnen vor Ort:

- Michaela Fritz, MedUni Wien, Vizerektorin für Forschung und Innovation

- Siegfried Meryn, Teaching Center der MedUni Wien

- Kathrin Kuess, Managing Director Darwin’s Circle

- Nikolaus Pelinka, Co-Founder Darwin’s Circle

Wir freuen uns, Sie am 2. Mai 2019 bei der Pressekonferenz begrüßen zu dürfen!

Wir ersuchen um Anmeldung bei

patrizia.waldmann @ darwins-circle.com



Wann: Donnerstag, 2. Mai 2019

10:00 Uhr

Wo: Rektoratssaal der MedUni Wien;

1. Stock, Bauteil 88/Rektoratsgebäude, Spitalgasse 23, 1090 Wien

