Lebensmittel: Welche Themen bewegen die Branche 2019?

Wien (OTS) - Auf der Fachtagung im Juni beleuchten die Experten das Thema Lebensmittelsicherheit aus verschiedenen Blickwinkeln: Was sind die aktuellen Anforderungen an Betriebe? Und wie beeinflussen neue Technologien den täglichen Betrieb?

Diesen spannenden Themen und mehr widmen sich die Fachexpert/innen in der eintägigen Vortragsreihe am 6. Juni am TÜV AUSTRIA Campus in Brunn am Gebirge. Weitere interessante Fragestellungen, die im Zuge des Tagungsprogramms geklärt werden, sind: „Ist Bioplastik das geeignete Verpackungsmaterial von morgen?“ und „Welche Rolle spielt Lebensmittelbetrug (Food Fraud) in der heutigen Zeit? Auch im Programm: Strategien zur Risikominimierung bei Lebensmittelverpackungen, neue Aspekte des „International Featured Standard Food“ (IFS Food), Herausforderungen und Möglichkeiten in der Lebensmittelproduktion sowie wissenswerte Aseptik- und Dekontaminationsstrategien (Hygiene 4.0). Neben wertvollem Fachinput bietet die Tagung Führungskräften aus Einkauf, Produktion, Verarbeitung und Logistik die einmalige Gelegenheit zum Netzwerken und Gedankenaustausch.

