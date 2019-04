Blick in die Zukunft am BLAHA VISIONSTAG 2019

Wien/Korneuburg (OTS) - Zukunftsoptimismus als Unternehmenskultur: Zur bereits zweiten Auflage des Visionstags lud die Firma Blaha in das „Büro Ideen Zentrum“ nach Korneuburg. Unter dem Titel „Zukunftsoptimismus als Unternehmenskultur“ sprechen im Headquarter des Büromöbelherstellers Experten für Ökonomie, Digitalisierung und Gesellschaftsforschung über die Arbeitswelt von morgen. Parallel dazu präsentierte Blaha in der neuen Ausstellung „Kreativ verstärkte Räume“ seine Interpretationen vom Büro der Zukunft.

Aus der Transformation der Arbeitswelt resultieren eine Vielzahl zukunftsrelevanter Strategiedebatten. Im Rahmen des 2. Visionstags versammelte Blaha eine Expertenrunde, die sich in Vorträgen mit diesbezüglichen Zukunftsfragen beschäftigte. Zum Beispiel mit Zukunftsoptimismus und wie kluge Visionen die Zukunft prägen. Mit welchen bislang geltenden Werten im Arbeitsleben die Generation Z bricht? Oder wie Digitalisierung und Smart Working in intelligenter Umgebung moderne Unternehmen in organisatorischer und räumlicher Hinsicht verändern. Mit Aspekten räumlicher Gestaltung beschäftigt sich auch die neue Ausstellung „Kreativ verstärkte Räume“ von Blaha.

Neue Ausstellung „Kreativ verstärke Räume“

Das Konzept der Ausstellung am Unternehmenssitz in Korneuburg inszeniert das Büro der Zukunft nicht nur als neuen Ort der Wertschöpfung und als Schaltzentrale für zukunftsweisende Entscheidungen. Sondern auch als kulturell aufgeladenen Raum, in dem Kreativität wachsen und sich vernetzen kann. Darüber hinaus beleuchtet die Ausstellung das Büro in seiner gesellschaftlichen Dimension. Konkret, indem es auch als wertschätzendes Umfeld für den Menschen und als „Gewächshaus“ für innovative Ideen interpretiert wird. „Die Gestaltung Ihrer Räume ist die Antwort auf die Frage, welches Unternehmen Sie in der Zukunft sein wollen, “ so klar formuliert Friedrich Blaha, was Design für Büros bedeutet. Eine großzügig gestaltete Umgebung schafft eine angenehme Atmosphäre. Das Büro wird zum Raum für Potenzialentfaltung. Blaha entwickelt Büromöbel für zukünftige ästhetische Bürogestaltung, individuell und genau auf spezifische räumliche Gegebenheiten abgestimmt. Die Produkte überzeugen durch Design und innovative Details. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Ein Besuch der Ausstellung im Blaha Büro Ideen Zentrum ist Montag bis Freitag, 8:00 – 18:00 jederzeit möglich.



Tradition und Zukunft

Blaha Büromöbel ist ein österreichisches Familienunternehmen, das im Jahr 1931 gegründet wurde. Sowohl der Firmensitz als auch die Produktion und der Vertrieb befinden sich in Korneuburg. Dort entwickelt und produziert man innovative, designstarke und funktionell durchdachte Büromöbel, Akustik-, Raumzonierungs-, Tisch- und Stauraumsysteme.

Rückfragen & Kontakt:

Franz Blaha Sitz- und Büromöbel Industrie GesmbH.

Klein-Engersdorfer Straße 100

2100 Korneuburg

02262 – 72505 – 0

www.blaha.co.at