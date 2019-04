NEOS Wien/Gara zum Otto-Wagner-Areal: Zentrum für Suchtkranke und Station für Psychiatrie muss bleiben!

Stefan Gara: „Das Otto-Wagner-Areal bietet beste Voraussetzungen für die Versorgung von Suchtkranken!“

Wien (OTS) - NEOS Wien Gesundheitssprecher Stefan Gara fordert die Stadt Wien im heutigen Gemeinderat auf, sich für den Verbleib des Zentrums für Suchtkranke und der Station für forensische Akutpsychiatrie und Begutachtung am Otto-Wagner-Areal einzusetzen:

„Das Otto-Wagner-Areal bietet beste Voraussetzungen für die Versorgung von Suchtkranken, insbesondere die Entzugsstation schafft ein einzigartiges Umfeld für die psychische und körperliche Stabilisierung der Patientinnen und Patienten. Dennoch soll das Zentrum laut Spitalskonzept 2030 ins Wilhelminenspital übersiedeln und das trotz massiver Bedenken vieler Experten – vor Ort gibt es weder einen geeigneten Standort, noch kann eine sichere Integration der forensischen Psychiatrie in den Spitalsbetrieb des Wilhelminenspitals gewährleistet werden!“

Außerdem ortet Gara grundlegende Planungsfehler im Spitalskonzepts 2030: „Die Anzahl an stationären Betten für schwerkranke Sucht- und Drogenpatient_innen wurde extrem knapp bemessen, denn zurzeit stehen im ganzen KAV nur noch 20 Betten zur Verfügung. Anstatt hier flexibel zu agieren und die Versorgung an den Bedarf anzupassen, hält die Stadt Wien eisern an ihren Zentralisierungsplänen fest, obwohl im Otto-Wagner-Areal Räumlichkeiten vorhanden wären, um die Bettenanzahl zu verdoppeln! Das passiert alles zu Lasten der Patientinnen und Patienten, die mittlerweile wochenlang auf ein Bett warten müssen!“

