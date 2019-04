Frauenring: Sozialhilfe neu bringt Frauen- und Kinderarmut - eine Schande für Österreich!

Wien (OTS) - Der Österreichische Frauenring (ÖFR) kritisiert die heute im Nationalrat beschlossene Sozialhilfe massiv. „Diese Neuregelung der Mindestsicherung wird auf dem Rücken von Frauen und ihren Kindern ausgetragen. Auch Mehrkind-Familien sind besonders betroffen – im wahrsten Sinne des Wortes ein Armutszeugnis für diese Regierung", sagt Klaudia Frieben, Vorsitzende des ÖFR.

Dass die Bundesländer Alleinerziehenden einen Bonus gewähren können, aber nicht müssen, wird Alleinerzieherinnen weiter in die Verarmung treiben. „Trotz Versprechungen tut die Regierung nichts, um Alleinerzieherinnen und ihren Kindern ein menschenwürdiges Leben zu garantieren. Kinderarmut in einem reichen Land wie Österreich ist schlicht eine Schande", so Frieben. Auch gewaltbetroffene Frauen gefährdet eine Einsparung bei der sozialen Sicherung zusätzlich, indem eine eigenständige Existenz erschwert wird. „Die Frauenministerin hat bisher im Gewaltschutz nur Ankündigungen gemacht, aber kaum etwas umgesetzt. Nun auch noch Frauen die Existenzgrundlage zu rauben, ist einfach nur zynisch", so Frieben abschließend.



Rückfragen & Kontakt:

Klaudia Frieben, Vorsitzende des Österreichischen Frauenrings

office @ frauenring.at

Tel. 0664/6145800