Niederösterreich führt österreichweites Greenpeace-Ranking an

Eichtinger: Bis Ende 2020 sollen 100 Prozent der NÖ-Gemeindegrünflächen ökologisch gepflegt werden

St. Pölten (OTS/NLK) - Das kürzlich veröffentliche Ranking von Greenpeace führt Niederösterreich als Spitzenreiter an. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace nennt in ihrem Bericht die niederösterreichische Initiative „Natur im Garten“ als „maßgeblich mitverantwortlich für diesen Erfolg“.

„Niederösterreich ist dank der Initiative ‚Natur im Garten‘ führend in der ökologischen Pflege unserer Natur. Wir sind stolz, dass Niederösterreich anderen Ländern als ökologisches Vorbild dienen kann. Unser Ziel in Niederösterreich ist es, dass bis Ende 2020 jede Gemeinde ihre Grünflächen nach höchsten ökologischen Kriterien pflegt“, so Landesrat Martin Eichtinger.

Bereits 324 Gemeinden in NÖ setzen auf biologischen Pflanzenschutz. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister dieser Gemeinden haben dieses Bekenntnis schriftlich unterfertigt und an „Natur im Garten“ übermittelt.

