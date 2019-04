Widerruf einer Lichtbildveröffentlichung – Klärung

Wien (OTS) - Datum: 11.02.2019

Uhrzeit: 19:45 Uhr

Adresse: 21., Schererstraße

Wie bereits am 23.04.2019 berichtet, soll es zu einem schweren Raub durch zwei unbekannte Täter gekommen sein. Nach der Veröffentlichung der Lichtbilder meldete sich ein 21-jähriger österreichischer Staatsbürger in der Polizeiinspektion Tannengasse als einer der Gesuchten. Am 25.04.2019 wurde der zweite Tatverdächtige, ein 21-jähriger türkischer Staatsangehöriger, festgenommen. Er zeigte sich zu den Vorwürfen teilweise geständig. Das Mobiltelefon konnte sichergestellt werden. Die Kopfhörer wurden, laut Angaben des 21-Jährigen, entsorgt. Beide Tatverdächtigen wurden in eine Justizanstalt gebracht.

