Willkommen in der Berufswelt! Girlpower bei GOURMET

GOURMET ermöglicht am Wiener Töchtertag 15 Mädchen neue Perspektiven auf die spannende Berufs- und Arbeitswelt einer großen Küche in der Gemeinschaftsverpflegung.

Wien (OTS) - Geschmacks- und Geruchssinn, technisches Verständnis und handwerkliches Geschick sind beim Töchtertag bei GOURMET gefragt. Die 11 bis 16-jährigen Gäste schlüpfen für einige Stunden in die Rolle der Lebensmitteltechnikerin, der Qualitätsmanagerin, der Logistikerin und der Patissière. Sie analysieren Speisen im Labor, lernen die Arbeitswelt des GOURMET-Verkostungsteams kennen, kommissionieren mit modernster Technik und backen kreative Desserts. Die Fachkräfte von GOURMET ermöglichen den Mädchen einen spannenden Blick auf die Berufe, die in der Gemeinschaftsverpflegung gebraucht werden.

„Die heutigen Teilnehmerinnen am Töchtertag sind vielleicht schon in wenigen Jahren erfolgreiche Fachkräfte in unserer Branche. Wir möchten sie ermutigen, bei der Berufswahl offen für Neues zu sein. Der Töchtertag bietet uns die Chance, sie für die vielfältige Arbeitswelt in der Großküche zu interessieren“, sagt GOURMET Geschäftsführer Herbert Fuchs. „Wir bilden regelmäßig junge Fachkräfte bei uns im Unternehmen aus und suchen laufend nach jungen Talenten. Außerdem motiviert uns die große Freude, mit der die Mädchen bei uns mitarbeiten, jedes Jahr wieder beim Töchtertag mitzumachen.“

Zu GOURMET: GOURMET ist Marktführer in der Gemeinschaftsverpflegung in Österreich und kocht für Kindergärten, Schulen, Unternehmen und Senioreneinrichtungen, den Einzelhandel sowie bei Events und in Top Gastronomiebetrieben. Als österreichisches Unternehmen mit mehr als 40 Jahren Erfahrung bietet GOURMET höchste Qualität, Sicherheit und Verlässlichkeit. GOURMET achtet besonders auf hochwertige österreichische Zutaten, Regionalität und Saisonalität, BIO-Qualität und Nachhaltigkeit. Familienfreundlichkeit hat einen besonderen Stellenwert im Unternehmen. GOURMET ist ein Tochterunternehmen der VIVATIS Holding AG. Mehr dazu unter www.gourmet.at

