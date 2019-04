ORF SPORT + mit SV Ried – SC Wiener Neustadt

Weiters: Präsentation „Kinder gesund bewegen 2.0“ und Handball am 26. April live im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 26. April 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Präsentation der Bewegungsinitiative „Kinder gesund bewegen 2.0“ um 10.00 Uhr, vom spusu Handball Liga Austria-Spiel Viertelfinale Insignis Westwien – Bregenz um 17.15 Uhr und vom Fußball-2. Liga-Spiel SV Ried – SC Wiener Neustadt um 19.00 und 20.15 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 21.15 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 21.45 Uhr und die Höhepunkte vom AGG Ästhetischen Gruppen Gymnastik-Weltcup 2018 um 22.15 Uhr.

Bei der Kick Off-Info-Veranstaltung zu „Kinder gesund bewegen 2.0“ in Wiener Neustadt informieren am 26. April Mag. Peter McDonald (Vorsitzender Fit Sport Austria), Abg. z. NR Hermann Krist (ASKÖ-Präsident), Siegfried Robatscher (ASVÖ-Präsident) und Heinz-Christian Strache (Vizekanzler und Sportminister) über das neue Programm. Reporter ist Rainer Pariasek.

In der spusu Handball Liga Austria bestreiten Insignis Westwien und Bregenz am 26. April in der Südstadt ihr erstes Viertelfinalspiel. Kommentator ist Johannes Hahn.

Im Spitzenspiel der 24. Runde der Fußball-2. Liga treffen die am 26. April die SV Ried und SC Wiener Neustadt aufeinander. Die Rieder wollen mit einem Heimsieg die Basis dafür legen, um die Tabellenspitze von Wattens wieder zu übernehmen. Kommentator ist Daniel Warmuth.

Ein ausführliches Gespräch mit Para-Skiläufer Matthias Lanzinger steht im Mittelpunkt dieser Ausgabe des Behindertensport-Magazins „Ohne Grenzen“, moderiert von Miriam Labus. Weiters berichtet „Ohne Grenzen“ über die österreichischen Para-Tischtennis-Staatsmeisterschaften, über die Paralympic School Games und über den Coca-Cola Inclusion Run beim Vienna City Marathon.

„Ohne Grenzen – Das Behindertensport-Magazin“ ist selbst barrierefrei – mit Audiokommentaren für blinde und sehbehinderte Menschen sowie mit Untertiteln (ORF TELETEXT Seite 777) für gehörlose und stark hörbehinderte Menschen.

Details unter http://presse.ORF.at. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 25. April, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at