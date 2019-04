WKÖ trauert um Dr. Egon Winkler

Früherer Wirtschaftskammer-Generalsekretär im 83. Lebensjahr verstorben - Anteilnahme gilt in diesen schweren Stunden seiner Familie

Wien (OTS) - Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) trauert um ihren früheren Generalsekretär, Dr. Egon Winkler, der am 21. April im 83. Lebensjahr nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben ist. Dr. Winkler war seit 1963 in der WKÖ tätig, ab 1992 als Leiter der Abteilung Außenwirtschaft und Integration und später als stellvertretender Generalsekretär. Mit Ende 2002 trat Dr. Winkler in den wohlverdienten Ruhestand.

„Egon Winkler hat einen zentralen Teil seines beruflichen Lebens in der und für die Wirtschaftskammer-Organisation gewirkt und als ´Mr. Außenhandel´ Österreichs Exportwirtschaft jahrzehntelang maßgeblich begleitet und höchst erfolgreich geleitet. Unsere Anteilnahme gilt in diesen Stunden seinen Angehörigen, denen ich im Namen der österreichischen Wirtschaft mein tiefes Beileid ausdrücken möchte“, sagt Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer. (PWK231/us)

