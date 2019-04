Glyphosat - Schieder: „ÖVP-Köstinger soll sich Beispiel an Bundesländern wie Kärnten und glyphosatfreien Gemeinden nehmen“

Greenpeace-Ranking zeigt: Immer mehr Gemeinden nehmen Verantwortung für Umwelt und Gesundheit wahr, doch ÖVP-Landwirtschaftsministerin weiter auf Chemiekonzern-Seite

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Nationalratsabgeordneter und SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder wertet das heute, Donnerstag, veröffentlichte Greenpeace-Bundesländer-Ranking in Sachen Glyphosat-Freiheit als „Weckruf für ÖVP-Landwirtschaftsministerin Köstinger, die endlich konkrete Maßnahmen zum Glyphosat-Totalausstieg vorlegen muss“. „Köstinger ist dringend aufgerufen, sich ein Beispiel an Vorzeigebundesländern wie Kärnten und an jenen über 700 Gemeinden zu nehmen, die bereits auf den Einsatz des gesundheitsschädlichen Umweltgifts Glyphosat verzichten. Während immer mehr Gemeinden Verantwortung für den Schutz unserer Umwelt und den Schutz der Gesundheit der Menschen übernehmen, bleibt Köstinger weiter am Gängelband der Chemiekonzerne“, sagte Schieder gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Schieder bekräftigte auch die Forderung der SPÖ nach einem europaweiten Verbot des hochgefährlichen und höchstwahrscheinlich krebserregenden Umweltgifts Glyphosat. „Unser Essen muss giftfrei werden - und das nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa. Den Lippenbekenntnissen und Sonntagsreden Köstingers zur Wichtigkeit des Umwelt- und Gesundheitsschutzes müssen endlich konkrete Taten folgen“, so Schieders Appell an die ÖVP-Ministerin. „Ministerin Köstinger muss die Gesundheitsinteressen der Menschen vor die Profitinteressen der Chemiekonzerne stellen“, so Schieder mit Verweis auf die Online-Petition https://stoppglyphosat.spoe.at/, mit der die SPÖ Druck für ein europaweites Glyphosat-Verbot macht. (Schluss) mb/ls

