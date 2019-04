ORF III am Freitag: „In memoriam Hannelore Elsner“ mit „Lüg weiter, Liebling“ und „Die Spielerin“

Außerdem: „Polly Adler: Goldlukas“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information ändert in memoriam Hannelore Elsner sein Programm und würdigt die kürzliche verstorbene Schauspielerin am Freitag, dem 26. April 2019, mit zwei Filmen ihres weitreichenden Schaffens.

Den Beginn macht die Komödie „Lüg weiter, Liebling“ (20.15 Uhr) mit Hannelore Elsner und Götz George in den Titelrollen. Im 2010 entstandenen Spielfilm von Gabriela Zerhau wittert der Umweltaktivist Hape (Götz George) eine Chance, aus seinen Schulden rauszukommen. Denn er lernt die wohlhabende Witwe Martha (Hannelore Elsner) kennen, die er als Diplomat getarnt überzeugt, ihm 25.000 Euro zur Verfügung zu stellen, um in Ökoaktien zu investieren. Martha gibt ihm das Geld, obwohl sie ihn längst durschaut hat. Und als sich Hape auch noch in sie verliebt, ist das Chaos perfekt.

Danach folgt das Drama „Die Spielerin“ (21.50 Uhr) aus dem Jahr 2005 von Regisseur Erhard Riedlsperger. Die wohlsituierte Polina (Hannelore Elsner) findet dank Wirtschaftsanwalt Friedrich (Erwin Steinhauer) Gefallen am Casinospiel; über ihre Glückssträhne freut sich insbesondere Friedrich, dem ein teurer Prozess ins Haus steht. Doch das Spielerglück verlässt Polina schon bald.

Abschießend zeigt ORF III eine weitere Folge der Kultserie „Polly Adler“ mit Petra Morzé in der Titelrolle. In „Goldlukas“ (23.25 Uhr) verschafft sich Polly als Kellnerin verkleidet Zutritt zum Polterabend des Schlagersängers Lukas Gold. Doch dann wird Lukas zusammengeschlagen. Polly bleibt dran und erfährt Skandalträchtiges aus der Vergangenheit von Lukas’ Verlobter.

