„Tropengummi“ bei „Was gibt es Neues?“ am 26. April in ORF eins

Mit Kristan, Straßer, Schreiner, Roubinek und Gernot

Wien (OTS) - Oliver Baier begrüßt in einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 26. April 2019, um 22.40 Uhr in ORF eins seine Kandidaten zum 300. Geburtstag des Abenteuerklassikers „Robinson Crusoe“! Alex Kristan, Katharina Straßer, Clemens Maria Schreiner, Rudi Roubinek und Viktor Gernot sind deshalb auf der Suche nach der Bedeutung des Begriffs „Tropengummi“ und müssen sich überlegen, warum die Kirche von Leibnitz „B’soffene Kirche“ heißt. Das ist nämlich die Promifrage, die diesmal Sängerin Ina Regen stellt.

Wer live im Studio bei der „Was gibt es Neues?“-Aufzeichnung mit Oliver Baier und Co. dabei sein möchte, hat unter tickets.ORF.at Gelegenheit, Tickets zu erwerben.

