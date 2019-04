„Bewusst gesund“ über Möglichkeiten, wie man aus der Einsamkeitsspirale finden kann

Außerdem 27. April um 17.30 Uhr in ORF 2: „Bewusst gesund“-Tipp zum Thema Vitamin B12

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 27. April 2019, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Einsamkeit – wenn das Alleinsein schmerzhaft wird

Nana Sattler war Mitte 40, in einer Beziehung und hatte einen Sohn, als sie sich das erste Mal einsam fühlte. Dieses Gefühl kam immer wieder und wurde immer stärker. Es ging so weit, dass sie sogar körperliche Schmerzen davon bekam. Nana Sattler suchte einen Weg aus der Einsamkeit. Sie probierte verschiedene Hobbies aus und gründete eine „Selbstliebe“-Gruppe. So schaffte es die heute 61-Jährige, sich im Laufe der Jahre von ihrer Einsamkeit zu befreien. Jetzt kann sie ihr Leben wieder in vollen Zügen genießen. Gestaltung: Steffi Zupan.

Zu weiteren Möglichkeiten, wie man aus der Einsamkeitsspirale finden kann, ist Dr. Friedrich Riffer zu Gast.

Obwohl wir in einem Kommunikationszeitalter leben, nimmt die Zahl der einsamen Menschen zu und zwar in jedem Alter. Kein Wunder, hat sich doch die Anzahl der Singlehaushalte in den vergangenen 30 Jahren beinahe verdoppelt. Zunehmend leben vor allem ältere Menschen allein und viele leiden darunter. Manche Fachleute sehen Einsamkeit sogar als Todesursache Nummer eins. Möglichkeiten, wie man aus der Einsamkeitsspirale finden kann, zeigt Psychiater Dr. Friedrich Riffer auf.

Tanzpein – die Leiden der „Dancing Stars“

Tanzen ist ein überaus gesundes Freizeitvergnügen. Es ist gut für die Haltung, die Psyche, den Kreislauf und die Beinmuskulatur. Wenn allerdings aus dem Hobby hartes Training wird, können sich typische „Tanzbeschwerden“ einstellen. Neben der extremen Körperspannung sind die raschen Drehungen und die hohen Absätze problematisch für den Rücken. Davon können nicht nur die ORF-„Dancing Stars“ ein Lied singen, diese Erfahrung musste auch Catharina Malek machen – sie ist eine der besten Turniertänzerinnen Österreichs. Gestaltung: Christian Kugler.

Frühlingskräuter – die Kraft der Natur entdecken

Vieles von dem, was jetzt in der Natur wächst, erfreut nicht nur das Auge, sondern ist auch für den Körper gut. So lassen sich etwa aus Kräutern Pesto, Limonaden oder Aufstriche machen. Welchen Snack die Natur derzeit bietet und was man daraus zubereiten kann, zeigt „Bewusst gesund“. Gestaltung: Steffi Zupan.

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema Vitamin B12

Vitamin B12 braucht der Körper für die Bildung der roten Blutkörperchen, den Stoffwechsel und für die Nerven. Wie gefährlich sind ein Mangel an oder eine Überversorgung mit Vitamin B 12 und in welchen Lebensmitteln ist Vitamin B12 enthalten? Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn beantwortet Fragen der Zuseherinnen und Zuseher.

