Favoriten: „Weltpartie“ spielt im Waldmüller-Zentrum

Wien (OTS/RK) - Seit mehr als 30 Jahren begeistert das Musik-Duo „Die Weltpartie – Heinz & Franz“ das Publikum bei Auftritten im Inland und Ausland. Typisch „wienerische“ Lieder und volkstümliche Weisen umrahmen die guten Freunde Heinz Grünauer (Akkordeon, Gesang) und Franz Eder (Gitarre, Gesang) mit herzhaftem „Schmäh“. Das auf ehrenamtlicher Basis tätige Organisationsteam des Vereins „Kultur 10“ konnte die fidelen Musikanten für den „Frühschoppen“ am Sonntag, 28. April, engagieren. Schauplatz der Veranstaltung ist das gemütliche „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38). Das zünftige melodische Programm geht um 11.00 Uhr los und dauert bis zirka 14.00 Uhr. Für das leibliche Wohl der Gäste wird gesorgt. Der Eintritt kostet 12 Euro („Musikschutz“). Auskunft und Reservierung: Telefon 0660/46 46 614 („Kultur 10“-Sekretariat).

Duo „Heinz & Franz“ im Internet: www.weltpartie.at

Die als „Weltpartie“ titulierten Herren Heinz und Franz haben zuletzt eine CD-Sammlung mit 3 Alben („Schluss mit lustig“) veröffentlicht. Bei ihrem Gastspiel im „Waldmüller-Zentrum“ interpretieren die populären Künstler auch die beliebtesten Titel aus den CDs „Neue Saiten“ sowie „Zwa wie Pech und Schwefel“. „Mei Naserl is so rot, weil i so blau bin“ behaupten die Kumpane schmunzelnd und umschmeicheln die reiferen Semester mit dem Lobgesang „A fescher Pensionist“. „Der alte Sünder“, „Da bleibt kein Auge trocken“ und „Es ist schön, wenn ma Zeit und a Göd hot“ sind weitere öfters vom Publikum gewünschte Stücke. Wissenswertes über die bewährten Unterhaltungsprofis ist im Internet zu lesen: www.weltpartie.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Kultur 10“: www.wien-favoriten.at

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

