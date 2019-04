Samariterbund macht Wünsche wahr

Samariter Wunschfahrt informiert am Tag des Wunsches über das Projekt in der Wiener Innenstadt

Wien (OTS) - Am 29. April ist der internationale Tag des Wunsches. An diesem Tag informiert der Samariterbund über das österreichweit einzigartige Projekt „Wunschfahrt“ in der Wiener Innenstadt (Dr.-Karl-Lueger-Platz) ab 15.30 Uhr.

Die Samariter Wunschfahrt erfüllt schwerkranken Menschen einen sehnlichen Wunsch. Wie bei einem Familientreffen dabei sein, am Dorfplatz unterm Kastanienbaum sitzen oder beim Fußballmatch der Lieblingsmannschaft mitfiebern. Mit einem speziell ausgestatteten Rettungswagen fährt der Samariterbund Menschen zu ihrem Wunschort. Speziell ausgebildete SamariterInnen sorgen für die medizinische Betreuung. Für den schwerkranken Menschen und eine Begleitperson ist die Wunschfahrt völlig kostenlos. Die Samariter Wunschfahrt wird ausschließlich durch Spenden finanziert.

Wer kann die Samariter Wunschfahrt in Anspruch nehmen? Schwerkranke Menschen jeden Alters, die noch einen Ort ihrer Sehnsucht in Österreich mit dem speziell ausgestatteten Rettungswagen besuchen wollen. Unsere MitarbeiterInnen besprechen mit dem Fahrgast und seiner Vertrauensperson die Wünsche und deren Umsetzung. Unter zusätzlicher Einbeziehung der behandelnden FachärztInnen, des Pflegepersonals und der Angehörigen werden die medizinischen Erfordernisse abgeklärt und die Vorbereitungen für die Wunschfahrt getroffen.

So konnte der Samariterbund beispielsweise Lenny, der an einer schweren Lungenerkrankung leidet, seinen größten Wunsch erfüllen – beim Halbfinale der Capitals dabei zu sein. Beim Match fieberten er und seine Frau Annemarie so richtig mit, Spielszenen wurden gleich analysiert und in den Pausen gab es Snacks zur Stärkung. Es blieb sogar Zeit, mit anderen Fans fachzusimpeln. Für Lenny, der seit seiner Kindheit Eishockey-Fan ist, war dieser Ausflug von großer Bedeutung.

Wann: 29. April 2019, ab 15.30 Uhr

Wo: 1010 Wien, Dr.-Karl-Lueger-Platz

Informationen über die Samariter Wunschfahrt unter www.wunschfahrt.at

Spenden online auf der Website oder IBAN: AT04 1200 0513 88 91 4144, BIC: BKAUATWW, Verwendungszweck: Wunschfahrt

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Martina Vitek-Neumayer

Öffentlichkeitsarbeit und Marketing



Samariterbund Österreich

Rettung und Soziale Dienste gem. GmbH

1150 Wien, Hollergasse 2-6

Telefon: +43 1 89 145-227

Mobil: +43 664 358 23 86

E-Mail: martina.vitek @ samariterbund.net