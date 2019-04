ASFINAG: Feiertage sowie Sportveranstaltungen sorgen für viel Verkehr auf Österreichs Autobahnen

Lkw-Verkehr wird am Freitag vor allem in Tirol stark sein; langes Wochenende zum 1. Mai trifft Ballungsräume ab Dienstag

Wien (OTS) - Heute Donnerstag, 25. April ist ein Feiertag in Italien. Damit verbunden gilt auf der A 12 Inntal- und der A 13 Brenner Autobahn ein Fahrverbot für Lkw mit Anhänger und Sattel-Fahrzeuge mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht über 7,5 Tonnen. „Das betrifft Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer mit dem Fahrziel Italien oder darüber hinaus“, erklärt Christian Ebner, Abteilungsleiter des Verkehrsmanagements. Die ASFINAG rechnet daher morgen, Freitag, 26. April, mit sehr viel Lkw-Verkehr. Dazu kommen auch wieder die Lkw-Blockabfertigungen auf der A 12 in Kufstein. Die nächsten Termine dafür sind Freitag, 26. April, Montag, 29. April sowie Donnerstag, 2. Mai. Christian Ebner: „Bei diesen Blockabfertigungen wird der nach Österreich einreisende Lkw-Verkehr auf 300 Lkw-Schwerfahrzeuge pro Stunde limitiert. Daher ist hier mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen.“

Langes Wochenende zum 1. Mai

Am kommenden Mittwoch, den 1. Mai ist Staatsfeiertag in Österreich und damit steht ein verlängertes Wochenende ins Haus. Erfahrungsgemäß führt der Weg der meisten Verkehrsteilnehmenden Richtung Süden. Mit erhöhtem Verkehrsaufkommen ist bereits am Dienstagnachmittag vor allem aus den Ballungsräumen zu rechnen.

Surf Weltcup im Burgenland und ÖFB Cup-Finale in Kärnten

Von 26. April bis 5. Mai findet in Neusiedl am See im Burgenland wieder der Surf Weltcup statt. Vor allem an den Wochenenden ist daher mit mehr Verkehr auf der A 4 Ost Autobahn zu rechnen. In Klagenfurt am Wörthersee findet am 1. Mai das Cup-Finale zwischen Rapid und Red Bull Salzburg statt. Anpfiff ist um 16.30 Uhr. Bei der An- und Abreise kann es auf der A 2 Süd Autobahn im Bereich von Klagenfurt/West zu Verzögerungen kommen.

Gut informiert

Die Website der ASFINAG www.asfinag.at sowie die ASFINAG App Unterwegs liefern alle Informationen zu aktuellen Reisezeitverlusten an den Grenzübergängen bei Kufstein, Suben und Walserberg und das aktuelle Verkehrsgeschehen. In Echtzeit bieten die Webcams darüber hinaus einen direkten Blick auf die Strecke und erleichtern so die Reiseplanung.

