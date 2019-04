Näher bei den Bürgern, näher bei den Wahlen

Neue Eurobarometer-Erhebung und Kampagnenfilm zu den Europawahlen veröffentlicht

Wien (OTS) - Die Europawahlen am 26. Mai sind der Moment, in dem jeder von uns die Möglichkeit hat, seine Stimme abzugeben und über die Zukunft zu entscheiden. Wir können die globalen Herausforderungen von heute weder einzeln, noch auf nationaler Ebene lösen, aber dafür können wir in Europa gemeinsam den Weg weisen. Dies macht die Europawahlen umso wichtiger.

Der Kampagnenfilm des Europäischen Parlaments stellt in höchst emotionaler Weise dar, wie wir alle für gemeinsame Zukunft der Europäischen Union verantwortlich sind. Jeder von uns kann etwas bewirken, aber gemeinsam können wir wirklich Großes erreichen. Deshalb gehen wir wählen - so das Narrativ des Films.

Der Film ist unter diesem Link abruf- und vor allem auch teilbar: epyoutube.eu/chooseyourfuture

Und tatsächlich belegt auch das Eurobarometer vom Frühling 2019, dass das Thema der Gemeinsamkeit für die EuropäerInnen höchst relevant ist. 68% der BürgerInnen und Bürger sind der Meinung, dass die ihr Land von der EU-Mitgliedschaft profitiert hat. Dieser Wert hält damit weiterhin am Höchststand seit 1983.

Im Kontext der allgemeinen Verunsicherung zu den andauernden Brexit-Verhandlungen und deren unsicheren Ausgang, schätzen die EU-BürgerInnen wieder deutlich klarer die Sicherheit, die ihnen die EU bietet. 68% der Befragten würden bei einem Referendum für den EU-Verbleib stimmen.



Alle Ergebnisse, der aktuelle Eurobarometer-Umfrage finden Sie hier.

