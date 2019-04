Töchtertag bei Austro Control: Fluglotsinnen gesucht!

Schülerinnen verschaffen sich am Tower einen Überblick über ihren möglichen künftigen Traumjob

Wien (OTS) - In 109 Metern Höhe mit 360-Grad-Rundumblick haben 30 Schülerinnen heute im Rahmen des Töchtertags den Fluglotsinnen und Fluglotsen von Austro Control bei der Arbeit über die Schulter geschaut. Besuche in der An- und Abflugkontrolle, bei der Meteorologie und bei der Flugsicherungs-Technik waren ebenfalls Teil des vielfältigen Programms. Im Mittelpunkt stand selbstverständlich der Beruf der Fluglotsin. Welche Anforderungen muss man erfüllen, wie kann man sich bewerben, und wie läuft das Auswahlverfahren konkret ab.

„Es gibt wahrscheinlich kaum eine faszinierendere Aufgabe, als Fluglotsin bei Austro Control zu sein. Wir brauchen junge, engagierte Nachwuchskräfte, die sich diese verantwortungsvolle Aufgabe zutrauen. Daher freue mich, dass sich so viele Mädchen sich für diesen Beruf interessieren und heute den Weg zu uns in den Austro Control-Tower am Flughafen Wien gefunden haben. Ich hoffe, dass sich möglichst viele von ihnen dann auch bei uns bewerben – wir brauchen Fluglotsinnen!“, sagt Austro Control-Geschäftsführerin Valerie Hackl.

Gesucht werden Maturantinnen, die über ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen verfügen, teamfähig sind und sich den Herausforderungen der Ausbildung stellen wollen. Voraussetzungen für die Aufnahme sind das Bestehen eines mehrstufigen Selektionsverfahrens mit abschließendem Assessment-Center und ein positiver fliegerärztlicher Medical-Check.

Die Ausbildung dauert rund drei Jahre und findet in der Austro Control-Akademie in Wien statt. Bereits während der Ausbildung wird eine Ausbildungsentschädigung bezahlt. Das Einstiegsgehalt einer fertigen Fluglotsin beläuft sich auf rund € 5.000. Pro Jahr nimmt Austro Control 40 Trainees auf, Bewerbungen sind jederzeit möglich.

Weitere Informationen auf www.startfrei.at

Rückfragen & Kontakt:

Markus Pohanka

051703 9100