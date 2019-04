Start-ups im Fokus: Saphenus Medical Technologies bringt Gefühl in Prothesen

Mit der Frühphasenfinanzierung unterstützt die aws innovative Unternehmen dabei herausragende technologische Entwicklungen umzusetzen, wie etwa bei Saphenus Medical Technology.

Wien. (OTS) - Innovation konsequent fördern heißt Unternehmen stärken. Junge innovative Unternehmen stehen vor einem Problem: trotz innovativer Ideen und ausgefeilter Businesspläne fehlt es oft an der notwendigen Finanzierung. Denn forschungsintensiven Start-ups steht ein langer und kostenintensiver Entwicklungspfad bevor, bis sie sich am Markt richtig positionieren können. Wegen fehlender Sicherheiten fällt es diesen Unternehmen besonders schwer ihre technologischen Entwicklungen mittels Bankkrediten zu finanzieren.

Aber genau diese hoch innovativen Unternehmensgründungen sind von essenzieller Bedeutung für ein nachhaltiges Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum und für einen strukturellen Wandel. Die Frühphasenfinanzierung mit aws Seedfinancing, aber auch in den aws impulse-Programmen oder im Bereich Eigenkapital bieten eine wesentliche Hilfestellung, um das Entwicklungsrisiko abzufedern und schneller am Markt zu reüssieren. Um zu zeigen, welche innovativen Unternehmungen damit ermöglicht werden, stellt die aws in den kommenden Wochen Unternehmen in den Fokus.

Saphenus Medical Technologies macht Prothesen fühlbar und bekämpft Phantomschmerzen

„Das Potenzial unserer Entwicklung war schnell klar. Wir können damit das Leben vieler Menschen nachhaltig verbessern“, sagt Rainer Schultheis, Saphenus CEO. Denn mit ihrer Technologie schafft das Start-up eine Sensation: Mit den entwickelten Prothesen stimuliert Saphenus die Nervenenden am Stumpf. Prothesenträger können somit Arme oder Beine wieder fühlen und können so auch viele Aktivitäten wieder ausleben, wie beispielsweise Radfahren, oder Klettern. Aber noch viel bedeutender, bringt die fühlbare Prothese eine enorme Steigerung der Lebensqualität, denn so wird der Phantomschmerz direkt in der Prothese aktiv bekämpft.

2016 hat Schultheis das Unternehmen gegründet und entwickelt damit die Technologie der „bionischen Prothetik“ weiter, die von Professor Hubert Egger an der FH Oberösterreich begonnen wurde. Technologisch herausfordernd war dabei zuerst die Konstruktion der Prothese, die die Nerven am Stumpf eines verlorenen Arms oder Beines direkt ansteuert. Darauf hat Schultheis gemeinsam mit einem Team und mit dem ehemaligen Skispringer und Olympiasieger Toni Innauer als Business Angel ein Produkt aufgebaut, das nun kurz vor dem Marktstart steht.

aws Preseed als wichtiger Meilenstein

Unterstützt wurde Saphenus bei der Entwicklung unter anderem auch von der aws mit den Programmen aws Preseed und aws Seedfinancing. So konnte das Start-up nachhaltig auf mehreren Ebenen profitieren, sagt CEO und Co-Gründer Schultheis: „Als wir aws Preseed bekommen haben, war das ein wichtiger Meilenstein. Wir haben gesehen, dass wir mit unserer Idee richtig liegen.“ Gleichzeitig konnte das Start-up gezielt weiterarbeiten und hatte ausreichend Zeit, die richtigen Investoren zu finden.

Die Marktüberleitung wurde zudem mit aws Seedfinancing unterstützt. Auch hier können sich die Ergebnisse sehen lassen. Trotz der aufwendigen Zulassungsverfahren im MedTech-Bereich steht der Markteintritt nun kurz bevor. „Die konsequenten Förderungen haben uns bei der Entwicklung gut unterstützt, jetzt geht es darum unsere Kundinnen und Kunden zu unterstützen und ihr Leben zu verbessern“, sagt Schultheis.

Mehr Informationen zu Saphenus finden Sie unter: www.saphenus.com

Über aws Preseed und aws Seedfinancing

aws PreSeed und aws Seedfinancing sind Zuschussprogramme für High-Tech-Unternehmen mit Schwerpunkt auf die Branchen IKT, Physical Science & Life Sciences. Dabei unterstützt aws Preseed innovative Unternehmungen in der Vorgründungsphase mit einem Zuschuss von bis zu 200.000 Euro, aws Seefinancing hilft bei der Finanzierung von Gründung und Aufbau innovativer Unternehmen mit einem Finanzierungsvolumen von bis zu 800.000 Euro – bei Projekterfolg ist dieser Zuschuss zurückzuzahlen.

Start-ups im Fokus

Die aws bietet nicht nur finanziellen Support für junge Gründerinnen und Gründer, sondern begleitet die Unternehmen auf ihrem Weg auf den ersten Schritten in und auf den Markt. Im Rahmen des Schwerpunktes „Start-ups im Fokus“ holt die aws von ihr geförderte Unternehmen vor den Vorhang. Denn diese Beispiele zeigen: Innovation konsequent fördern heißt Unternehmen stärken. Davon profitieren die Start-ups, die damit neue Technologien entwickeln, aber auch der gesamte Wirtschaftsstandort.

Über die aws

Die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) ist die Förderbank des Bundes. Als Spezialbank im öffentlichen Eigentum ist sie auf Unternehmensfinanzierung mit Schwerpunkt „Gründungen" und „Wachstum und Industrie" ausgerichtet. Durch die Vergabe von zinsgünstigen Krediten, Garantien, Zuschüsse sowie Eigenkapital unterstützt sie Unternehmen bei der Umsetzung ihrer innovativen Projekte. Die aws berät und unterstützt auch in Bezug auf den Schutz und die Verwertung von geistigem Eigentum. Ergänzend werden spezifische Informations-, Beratungs-, Service- und Dienstleistungen für angehende, bestehende und expandierende Unternehmen angeboten.

