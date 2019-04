Baumit ist Superbrand 2019! Herausragende Auszeichnung für beliebteste Marke der Österreicher

Das Superbrands Austria Brand Council hat Baumit als ‚Superbrand 2019‘ ausgezeichnet. Damit gehört Baumit zu den beliebtesten und meistgeschätzten Marken in Österreich.

Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung und das damit verbundene positive Feedback zu unserer Marke. Das fundierte Auswahlverfahren von Superbrands macht diese Anerkennung für uns besonders bedeutend und bestätigt Baumit einmal mehr als renommierte, erfolgreiche und beliebte Marke Mag. Georg Bursik, Geschäftsführer der Baumit GmbH

Wopfing (OTS) - Die Marke Baumit erhält von der internationalen Markenbewertung Superbrands die Auszeichnung Business Superbrand Austria 2019. Wer Superbrand wird, entscheiden die Konsumenten selbst, eine Bewerbung seitens des Unternehmens ist nicht möglich. Zunächst werden die österreichischen Verbraucher in einer groß angelegten Umfrage zu ihren beliebtesten Marken befragt. Anschließend wählt eine Jury, bestehend aus Fachexperten und Branchenkennern, die Preisträger und somit die „Superbrands“, die für Marken höchster Qualität, Innovation und Erfolg stehen, aus.



Dieser Award verdeutlicht die Beliebtheit der Marke Baumit in Österreich und bietet Kunden und Geschäftspartnern die Sicherheit, stets hervorragende Qualität zu erhalten. Die Entscheidung erfolgt unter der Anwendung weltweit gleicher Auswahlkriterien. Seit mittlerweile 20 Jahren bewertet Superbrands die besten Marken in 88 Ländern der Welt und gilt damit als angesehene Autorität auf dem Gebiet der Markenauszeichnung.

„ Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung und das damit verbundene positive Feedback zu unserer Marke. Das fundierte Auswahlverfahren von Superbrands macht diese Anerkennung für uns besonders bedeutend und bestätigt Baumit einmal mehr als renommierte, erfolgreiche und beliebte Marke “, so Mag. Georg Bursik, Geschäftsführer der Baumit GmbH.

