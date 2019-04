Continentale Assekuranz Service GmbH: Neues Maklerportal bietet besseren Service

Wien (ots) - Schneller, übersichtlicher, persönlicher: Die Continentale Assekuranz Service GmbH (CAS) hat ihr Maklerportal neu gestaltet. Freie Vermittler finden nun alle Informationen unter https://makler.continentale.at. Das Portal erscheint im neuen, modernen Design und bietet verbesserte Funktionen. Mit nur einer Anmeldung gelangen Makler in den Service-Bereich. Dort finden sie zum Beispiel den neuen Online-Rechner und die Bestandsauskunft.

Für den mobilen Zugang optimiert

"Das neue Maklerportal ist ein weiterer Schritt, den freien Vermittler durch technische Verbesserungen in seinen Arbeitsprozessen zu unterstützen", erläutert CAS-Geschäftsführer Mag. Gerfried Karner. "Hier kann er unter anderem auf Informationen zur Fondspolizze und Berufsunfähigkeitsvorsorge der Continentale zugreifen. Unterlagen zur Ablebensversicherung der EUROPA sind ebenfalls hinterlegt." Das Portal und all seine Funktionen sind für die mobile Nutzung optimiert worden. Die Produktseiten sind neu strukturiert und bieten viele Funktionalitäten, darunter einen schnellen Zugang zu Werbeunterlagen, zu Bedingungen und zum neuen Tarifrechner. Bei einer Anmeldung per easy Login sieht der Vermittler zudem alle Daten seines Kunden auf einen Blick in der Bestandsauskunft. Self-Service-Funktionen runden den Auftritt ab.

Makler, die bereits einen easy Login-Zugang haben, können sich sofort auf https://makler.continentale.at anmelden und die neuen Service-Funktionen in vollem Umfang nutzen. Wer sich bisher über ein Passwort angemeldet hat, muss sich einmalig neu registrieren.

Über die Continentale Assekuranz GmbH:

Die CAS bündelt seit 2011 die Aktivitäten des Continentale Versicherungsverbundes in Österreich. Mag. Gerfried Karner als Geschäftsführer und sein sechsköpfiges Team sind im Wiener Büro sowie in den Regionen persönlich für die Vermittler da. Der Verbund ist seit mehr als zwei Jahrzehnten mit seinen beiden Lebensversicherern in Österreich erfolgreich. 1996 startete die Continentale auf dem hiesigen Markt als Wegbereiter für die Berufsunfähigkeitsvorsorge. Sie gehörte außerdem zu den ersten Anbietern von Fondspolizzen. Mit ausgezeichneten Tarifen zum kleinen Preis gehört das Verbundunternehmen EUROPA zu den wichtigsten Anbietern von Ablebensversicherungen.

