Heinisch-Hosek zu Girls‘Day: Gemeinsam für eine gute Zukunft für Mädchen arbeiten

Höchste Zeit für Lohngerechtigkeit – Frauenministerin Bogner-Strauß ist säumig

Wien (OTS/SK) - „Eine gute Zukunft für Mädchen am Arbeitsmarkt -Dafür müssen wir alle gemeinsam arbeiten“, sagte heute SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek zum heutigen Girls‘ Day. „Ich frage mich, wie Frauenministerin Bogner-Strauß den Mädchen erklären will, warum die Regierungsparteien alle Anträge mit Forderungen des Frauenvolksbegehrens abgeschmettert haben“, so Heinisch-Hosek. ****

„Es ist höchste Zeit für Lohngerechtigkeit. Frauenministerin Bogner-Strauß ist in allen Belangen säumig. Wir brauchen endlich ein Lohntransparenzgesetz, eine höhere Anrechnung der Karenzzeiten bei Lohnvorrückungen und mehr Frauenförderung in Unternehmen. Junge Frauen und Männer haben heute ein ganz anderes Rollenverständnis als früher. Sie wollen sich Arbeit und Kinderbetreuung gerecht teilen. Oft stoßen sie dann im Berufsleben auf enorme Widerstände. Das muss sich endlich ändern“, so Heinisch-Hosek. „Sogar beim Papa-/Babymonat halten uns die Regierungsparteien hin, das darf doch nicht wahr sein.“

Eine Umfrage, die die Meinungsforscherin Christina Matzka im Auftrag der SPÖ-Frauen durchgeführt hat, zeigt, dass das Thema Armut Frauen in allen Altersgruppen Sorgen bereitet. Ich hoffe, dass das der Regierung zu denken gibt. Gehen wir die vielen notwendigen Projekte im Interesse der Mädchen und Frauen in diesem Land an!“, so die SPÖ-Frauenvorsitzende. (Schluss) sc/mp

