Einladung Pressegespräch Welt-CED-Tag | CED-Kompass & FK-Austria Wien

Präsentation der Bewusstseins-Kampagne „#DUbistnichtallein“ für Menschen mit Morbus Crohn & Colitis ulcerosa

Wien (OTS) - Am 19. Mai wir jährlich weltweit auf die Belastungen von Betroffenen mit Chronisch Entzündlichen Darmerkrankungen (CED) aufmerksam gemacht. In Österreich leiden etwa 40.000 bis 80.000 Menschen an Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa – Tendenz steigend.

Im Mai 2019 setzt der CED-Kompass gemeinsam mit dem FK Austria Wien sowie der Unterstützung des Wiener Riesenrades und der Prater Wien GmbH zahlreiche Aktivitäten unter dem Motto #DUbistnichtallein um. Ziel ist es, den Erkrankungen Morbus Crohn und Colitis ulcerosa eine breite Öffentlichkeit zu bieten.

Im Fokus des Pressegesprächs am 3. Mai 2019 stehen folgende Themen:

Vorstellung Bewusstseinskampagne #DUbistnichtallein in Kooperation mit dem FK Austria Wien

in Kooperation mit dem FK Austria Wien Präsentation Videospot mit dem Kapitän des FK Austria Wien Alexander Grünwald

mit dem Kapitän des FK Austria Wien Alexander Grünwald Aktivitätenvorschau: Stadionaktion beim Bundesligaspiel am 5. Mai (FK Austria Wien vs. FC Red Bull Salzburg), Publikumsevent am 19. Mai zum Welt-CED-Tag 2019 beim Wiener Riesenrad (menschliche #lilaschleife)



beim Bundesligaspiel am 5. Mai (FK Austria Wien vs. FC Red Bull Salzburg), am 19. Mai zum beim Wiener Riesenrad (menschliche #lilaschleife) 1 Jahr CED-Kompass / 35 Jahre ÖMCCV* – zum Vorzeigemodell als Patientenorganisation

Ihre Gesprächspartner sind:

Markus KRAETSCHMER / Vorstandsvorsitzender FK Austria Wien AG

/ Vorstandsvorsitzender FK Austria Wien AG Alexander GRÜNWALD / Kapitän des FK Austria Wien

/ Kapitän des FK Austria Wien Ing. Evelyn GROSS / Präsidentin der ÖMCCV* und EFCCA* Beauftragte AT, Projektinitiatorin der Initiative CED-Kompass

/ Präsidentin der ÖMCCV* und EFCCA* Beauftragte AT, Projektinitiatorin der Initiative CED-Kompass Priv.-Doz. Dr. Sieglinde REINISCH / MedUni Wien, Abt. Gastroenterologie & Hepatologie, Präsidentin elect darmplus – CED Initiative Österreich

*Österreichische Morbus Crohn/Colitis ulcerosa Vereinigung; EFCCA: European Federation of Crohn's & Ulcerative Colitis Associations

Einladung Pressegespräch 3. Mai 12:30 Uhr: Welt-CED-Tag | CED-Kompass & FK Austria

Präsentation der Bewusstseins-Kampagne „#DUbistnichtallein“

für Menschen mit Morbus Crohn & Colitis ulcerosa



(im Anschluss laden wir zum Mittagessen)



Um Anmeldung wird gebeten unter:

claudia.fuchs @ ced-kompass.at

Datum: 03.05.2019, 12:30 - 13:30 Uhr

Ort: Generali-Arena, VIP-Klub NORD, 2. Stock

Horrplatz 1, 1100 Wien, Österreich

Url: https://ced-kompass.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Claudia Fuchs / Medien & Sponsoring /

claudia.fuchs @ ced-kompass.at / +43 676 88 676 8847