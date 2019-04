7. Österreichischer Kommunikationstag: Größter Branchentreff zu Veränderung, Leadership und Verantwortung am 9. Mai in Wien

Wien (OTS) - Mehr als 400 Experten und Expertinnen werden am 9. Mai 2019 in Wien beim größten Fachkongress der Kommunikationsbranche erwartet. Der 7. Österreichische Kommunikationstag steht heuer im Zeichen der Veränderung: Vortragende aus den USA, Deutschland und Österreich erörtern zukunftsweisende Fragen des Kommunikationsmanagements, erarbeiten Lösungsansätze und diskutieren die Anwendbarkeit.

In ihrer Keynote geht Elise Mitchell, die Präsidentin der International Communications Consultancy Organisation (ICCO), darauf ein, wie Leadership in Zeiten des Wandels aussehen kann. Sie ist nicht nur erfolgreiche Agenturgründerin und CEO von Dentsu Aegis, sondern auch Autorin des Buches „Leading through the turn“.

Das Thema Newsroom steht in weiteren Vorträgen im Mittelpunkt: Der Leiter der Abteilung Media Relations und Chef des Newsrooms der Fraport AG, Alexander Zell, gibt einen Einblick in die Organisation der Kommunikation bei Deutschlands größtem Flughafenbetreiber. Für ihn beginnt der Veränderungsprozess „Newsroom“ im Kopf.

„Gesegnet“ ist der Newsdesk des Erzbistums Köln. Gemeinsam mit seinem Team hat Michael Kaske das Konzept für diesen erstellt. Ziel war es, ein Team zu schaffen, das besonders schnell und agil auf die täglich neuen Anforderungen reagieren und mit seiner Kreativität möglichst oft Themen selbst setzen kann.

Neben diesen Highlights werden über 50 Vortragende die Zukunft der Branche diskutieren und Best-Practice-Bespiele vorstellen. Zum Abschluss diskutiert eine hochkarätig besetzte Runde das Thema „PR im Spannungsfeld zwischen Leadership, Digitalisierung und Message Control“.

Radisson Blu Park Royal Palace Hotel Vienna,

Schlossallee 8, 1140 Wien

