Euro Special Note gibt neue Sammlernote zum Gedenken an den Brexit heraus

Woerden, Niederlande (ots/PRNewswire) - Aus Anlass des Brexit wird eine Euro-Sondernote um diesem historischen Ereignis zu gedenken.

Der Brexit ist die wichtigste strategische Entscheidung, die das Vereinigte Königreich seit dem Zweiten Weltkrieg getroffen hat. Sie hat große Auswirkungen auf sowohl das Vereinigte Königreich als auch die EU.

Das Vereinigte Königreich wird mit einer Euro-Sondernote zum Andenken an den Brexit geehrt.

Auf der Vorderseite symbolisiert die Tower Bridge die Verbindung zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union, und die Big Ben-Uhr symbolisiert unter hohem Zeitdruck stehen und Verlängerung.

Auf der Rückseite ist Queen Elizabeth II ein symbol für die Verbindung in Großbritannien und Sir Winston Churchill für die wichtigste Wahl seit dem Zweiten Weltkrieg. Dies spiegelt sich in seinem berühmten Zitat wider: "An Veränderung ist nichts auszusetzen, solange es in die richtige Richtung geht."

Euro-Sondernoten haben verschiedene offizielle Sicherheitsmerkmale, über die auch Banknoten verfügen, wie ein Wasserzeichen, Mikrobuchstaben, eindeutige Nummerierung, ein holografischer Streifen, fluoreszierende Fasern und unsichtbare Tinte, die unter UV-Licht leuchtet.

Die Vorbestellung der Euro-Sondernote für den Brexit beginnt heute auf https://www.eurospecialnote.eu/en_GB/

Die Euro-Sondernote wird vom Unternehmen Euro Special Note herausgegeben, das im niederländischen Woerden ansässig ist. Weitere Informationen finden Sie auf der Website https://www.eurospecialnote.eu/en_GB/

Über die Euro-Sondernote

Seit der Einführung des Euro sind besondere 2-Euro-Stücke herausgegeben worden, um Jubiläen historischer Ereignisse zu feiern oder Aufmerksamkeit auf aktuelle Ereignisse von historischer Bedeutung zu lenken. Jetzt wird es auch Noten zum Sammeln geben: die Euro Special Note. Diese Gedenknoten sind kein gesetzliches Zahlungsmittel.

www.eurospecialnote.eu

