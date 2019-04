Bezirksmuseum 3 zeigt „Die Gärten der Landstraße“

Wien (OTS/RK) - Das Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) präsentiert eine neue Sonder-Ausstellung zur Thematik „Die Gärten der Landstraße“. Mit Fotos aus früherer Zeit und Texten gibt die Schau Auskunft über die Kapitel „Historische Gärten“, „Verschwundene Gärten“, „Teilweise noch vorhandene Gärten“ und „Gärten heute“. Der Eröffnungsabend am Freitag, 26. April, ist frei zugänglich und beginnt um 19.00 Uhr. Zum Beispiel wird in dieser Ausstellung auf die „Pflege des historischen Belvedere-Gartens“ hingewiesen. Laut Angaben des ehrenamtlich agierenden Museumsleiters Herbert Rasinger ist die beeindruckende Gärten-Schau bis „Mitte Februar 2020“ zu betrachten. Geöffnet ist das Museum am Mittwoch (16.00 bis 18.00 Uhr) und am Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr). An Feiertagen, an schulfreien Tagen und in den Monaten Juli/August sind die Schauräume gesperrt. Beantwortung von Anfragen: Telefon 4000/03 127.

Kurator der sehenswerten Sonder-Ausstellung ist Edgard Haider. Die Besucherinnen und Besucher werden über den Schwarzenberg-Garten, den Botanischen Garten, den klösterlichen Garten der Salesianerinnen, den Stadtpark, den Arenbergpark und weitere Park- und Gartenareale informiert. E-Mails an die freiwillig arbeitenden Bezirkshistoriker: bm1030@bezirksmuseum.at.

Parks und Gärten auf der Landstraße (Wiener Stadtgärten): www.wien.gv.at/umwelt/parks/anlagen/bezirk3.html

Bezirksmuseum Landstraße: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 3. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/landstrasse/

