Wiener Stadthalle: Staraufgebot mit Elton John, André Rieu, Backstreet Boys und Kiss

Mit den ganz großen Publikumslieblingen durch den Mai tanzen

Wien (OTS) - Auf seiner „Farewell Yellow Brick“-Tour gastiert Sir Elton John am Mittwoch, 1. und Donnerstag, 2. Mai in der Wiener Stadthalle und eröffnet damit ein gigantisches Hit-Feuerwerk im Wonnemonat Mai: So sorgen seine Landsmänner Mumford & Sons am Freitag, 3. Mai für ein ausverkauftes Haus, wenn sie umringt vom Publikum auf der Bühne in der Mitte der Halle D performen. Ein weiterer Top-Act folgt sogleich: André Rieu begeistert am ersten Maiwochenende, Samstag, 4. und Sonntag, 5. Mai, mit einer fantastischen Bühnenshow sein Publikum. Weitere Konzerthighlights garantieren Valery Meladze am Freitag, 3. Mai, Dido am Samstag, 11. Mai, George Ezra am Montag, 20. Mai sowie Bonnie Tyler am Samstag, 25. Mai.

Von ihren treuen Fans bereits sehnsüchtig erwartet werden die Backstreet Boys auf ihrer „DNA World Tour“ am Dienstag, 28. Mai. Nur einen Tag später folgt das nächste Großereignis in der Halle D: Die legendäre US-Rockband Kiss ist mit ihrer "End Of The Road World Tour" auf Abschiedstournee und lässt es am Mittwoch, 29. Mai auch in Wien noch einmal so richtig krachen. „Mehr als eine Million Gäste haben im Vorjahr die Events in der Wiener Stadthalle besucht, das sind mehr als je zuvor. Auch dieses Jahr folgt ein großes Veranstaltungshighlight auf das nächste und begeistert die Massen“, freut sich Wolfgang Fischer, Geschäftsführer der Wiener Stadthalle.

Sinnlichkeit und viel Gefühl

So bringt der Mai auch für alle Schlagerfans volles Programm: „Das Beste von Fantasy“ sorgt am Dienstag, 7. Mai in der Halle F für grandiose Stimmung. Sinnliche Stunden garantiert Semino Rossi am Freitag, 10. Mai auf seiner Unplugged-Latino Tour beim Tourstopp in Wien und schließlich bewegt die Musik von Star-Geiger David Garrett am Freitag, 31. Mai das Publikum mit jeder Menge Gefühl.

Lebensfreude, Fantasie, Monster & Magie

Pure Lebensfreude steht im Mittelpunkt der spektakulären Show „Afrika!Afrika!“ bei sechs Vorstellungen von Donnerstag, 16. Mai bis Sonntag, 19. Mai in der Halle F. Zu einer Reise in die Welt der Fantasie lädt die beliebte Pferdeshow Cavalluna am Samstag, 18. und Sonntag, 19. Mai und bereits zum vierten Mal musizieren Kinder am Donnerstag, 23. Mai im Rahmen des Volksschulprogrammes „Monsterfreunde“ in der Wiener Stadthalle. Im zauberhaften Frühlingsmonat Mai darf natürlich auch Magie nicht fehlen: Unter dem Titel „Faszination“ ziehen die Ehrlich Brothers mit ihren Zauberkünsten das Publikum am Sonntag, 26. Mai in ihren Bann.

An drei Tagen verwandelt sich die Halle D zum Schauplatz der 19. Baby Expo: Von Freitag, 10. bis Sonntag, 12. Mai informieren auf der „größten Messe für die Kleinsten“ rund 250 Austellerinnen und Aussteller sowie ein interaktives Bühnenprogramm über neueste Trends.

Freude schenken: Am 12. Mai ist Muttertag!

Tickets für die spektakuläre Eis-Show Holiday on Ice sind das ideale Geschenk zum Muttertag: Ab 29. Jänner 2020 erzählt die neue Produktion SHOWTIME die außergewöhnliche Erfolgsstory von Holiday on Ice. 40 der besten Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer sowie Artistinnen und Artisten nehmen das Publikum mit auf die einzigartige Reise durch die Geschichte der bekanntesten Eis-Show der Welt.

Es wird empfohlen

... sich grundsätzlich auf leichtes Gepäck - Schlüssel, Geldbörse, Handy – zu beschränken um die Arbeit der Ordnungskräfte, Kartenkontrollen und Securitychecks zu erleichtern und die Wartezeiten beim Einlass zu verkürzen.

... Tickets nur bei offiziellen Vorverkaufsstellen zu kaufen. Die Gültigkeit von Tickets, die über Wiederverkäufer bezogen wurden, kann nicht garantiert werden.

Tickets an den Kassen in der Wiener Stadthalle, einem Unternehmen der Wien Holding, unter 01/98 100-200, service@stadthalle.com, und auf www.stadthalle.com, Ticketservice 01/79 999 79, wien-ticket und oeticket. Das Ticket gilt als Fahrschein für die Wiener Linien.

