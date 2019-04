Wiener-Linien-Tag in der ALBERTINA

Am Samstag, den 27. April freier Eintritt ins Museum mit der Jahreskarte der Wiener Linien

Wien (OTS) - Mit einer Jahreskarte der Wiener Linien ist der Museumseintritt am Samstag gratis: In ihrer permanenten Schau Monet bis Picasso. Die Sammlung Batliner vermittelt die ALBERTINA einen umfassenden Einblick in die Malerei der Klassischen Moderne. Der Bogen spannt sich vom Impressionismus über den Deutschen Expressionismus bis hin zur russischen Avantgarde und Pablo Picasso. Ein Schwerpunkt liegt derzeit auf der Neuen Sachlichkeit.

Mit den beiden Ausstellungen Rubens bis Makart und Rudolf von Alt und seine Zeit ist noch bis 10. Juni eine umfassende Auswahl der herausragendsten Werke der Fürstlichen Sammlungen Liechtenstein zu sehen. Sie ist neben der Sammlung von Queen Elizabeth II. von England eine der wichtigsten und kostbarsten Privatsammlungen der Welt.

Imperiales Flair genießt man in den 20 kostbar ausgestatteten und aufwendig restaurierten Habsburgischen Prunkräumen, die in das prachtvolle Reich des Klassizismus entführen. Die aktuelle Fotografieausstellung präsentiert sechs Serien des einflussreichen österreichischen Fotografen Manfred Willmann.

Wiener-Linien-Tag in der ALBERTINA

Gratis Führungen durch "Rubens bis Makart" um 10.15 Uhr, 11.15 Uhr und 13 Uhr

Datum: 27.04.2019, 10:00 - 18:00 Uhr

Ort: Albertina

Albertinaplatz 1, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.albertina.at

Rückfragen & Kontakt:

Albertina

Mag. Fiona Sara Schmidt

Pressebüro Albertina

Tel.: +43 1 534 83 511

s.Schmidt @ albertina.at

www.albertina.at