Festnahme nach Widerstand – Sperre der A23

Wien (OTS) - Datum: 24.04.2019

Uhrzeit: 20:15 Uhr

Adresse: 22., A23 Richtung Norden Km 16

Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien wurden wegen einer männlichen Person, die sich auf der Fahrbahn der A23 befunden hatte, alarmiert. Als die Besatzungen des „Adlers 30 & 31“ am Einsatzort eingetroffen waren, wurden die Polizisten von dem Mann (43) attackiert. Dabei schlug der 43-Jährige mit seinen Winterschuhen, die er sich zuvor ausgezogen hatte, in Richtung der Beamten. Die Polizisten mussten in weiterer Folge den Pfefferspray einsetzen und konnten den Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Im Zuge dessen kam es zu Bissattacken (Knie und Finger) gegen zwei Polizisten. Die Beamten wurden dadurch nur oberflächlich verletzt. Der rumänische Staatsangehörige wurde auf freiem Fuß angezeigt. Für die Dauer des Einsatzes kam es zu einer kurzzeitigen Sperre der A23.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Pressesprecher Daniel FÜRST

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at