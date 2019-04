Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wien (OTS) - Datum: 24.04.2019

Uhrzeit: 18:00 Uhr

Adresse: 11., Swatoschgasse

Ein 26-jähriger Mann fuhr mit einem Pkw von einer Ausfahrt kommend in Fahrtrichtung Swatoschgasse und wollte nach rechts in Richtung Leberstraße einbiegen. Laut derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 43-jähriger Mann mit einem Fahrrad am Rad-und Gehweg der Swatoschgasse in Fahrtrichtung Leberstraße und wollte die Parkplatzausfahrt in gerader Richtung übersetzen. Es kam zu einem Zusammenstoß, wodurch der 43-Jährige zu Sturz kam und verletzt wurde. Der Mann wurde vor Ort von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und in ein Spital gebracht.

