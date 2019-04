AVISO: 26.04., 9:30 Uhr - Sozialistische Jugend Wien bringt Kickl Postkarten gegen Rassismus zum Innenministerium

SJ Wien-Herzog: „Es ist Zeit, Schluss mit Rassismus zu machen!“

Wien (OTS) - Im Vorfeld des alljährlichen Fackelzuges am 30.04. bringt die Sozialistische Jugend Post für Innenminister Kickl. „Alltagsrassismus hat mit Schwarz-Blau stark zugenommen, das spüren auch die Wiener und Wienerinnen. Wenn wir auf der Straße sind, erzählen uns immer mehr Menschen, wie sie selbst mit Rassismus konfrontiert waren. Die Regierung hat eine Verantwortung für diese Entwicklungen. Der Innenminister sticht dabei besonders hervor. Kickl stellt Menschenrechte in Frage, spricht davon Menschen wieder an einem Ort ‘konzentrieren’ zu wollen und möchte Asylwerber_innen zur Sklavenarbeit für 1,50€/h verpflichten", erklärt Fiona Herzog, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Wien. "Für uns ist klar: Herbert Kickl muss weg und mit ihm diese ganze Bundesregierung. Das sehen auch die Jugendlichen in Wien so. Deshalb haben wir in den letzten Wochen, im Rahmen unserer Fackelzug-Kampagne, Nachrichten an den Innenminister auf Postkarten gesammelt und bringen ihm diese jetzt vorbei“ Der Fackelzug steht heuer unter dem Motto „Mach Schluss mit Rassismus!“



Zeit und Ort Medienaktion: Freitag, 26.04., 9:30 Uhr; vor dem Innenministerium Herrengasse 7



AktivistInnen der Sozialistischen Jugend werden ein Transparent mit der Aufschrift „Schluss mit Rassismus!“ halten und einen Haufen aus beschrifteten Postkarten vor dem Innenministerium auftürmen.





Rückfragen & Kontakt:

Liliom Neidhart - SJ Wien Landessekretär

069917138713