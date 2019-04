Neuer Call: SMART SPACE Digital Marketing Bootcamp

Beim SMART SPACE Digital Marketing Bootcamp lernen KMU von Experten, wie sie neue Technologien erfolgreich einsetzen können. Bewerbungen sind noch bis 29. April 2019 möglich.

Wien. (OTS) - Die Digitalisierung setzt auch etablierte Unternehmen zunehmend unter Druck, sich zu verändern, Innovationen umzusetzen und agil auf veränderte Bedingungen einzugehen. Neben Herausforderungen bringt das aber auch große Chancen für die Unternehmen. Sie können sich so besser positionieren und neue Märkte zu erschließen. Die Organisationen selbst verändern sich und es entstehen neue Stellen, Aufgaben und Arbeitsmodelle.

Im Zuge des Interreg Alpine Space Projekts „SMART SPACE“ veranstaltet die aws am 17. Mai 2019 ein „Digital Marketing Bootcamp“ für KMU. Im Rahmen eines eintägigen Workshops sollen Mitarbeiter/innen mit neuen Methoden und Tools im Bereich Digital Marketing ausgestattet werden, um neue Herangehensweisen zu lernen und das Potenzial, das die Digitalisierung mit sich bringt, umfassend zu nutzen. Die Teilnehmer/innen lernen, wie sie ihr Unternehmen optimal positionieren und ihr Angebot online bewerben können.

Das SMART SPACE Digital Marketing Bootcamp ist in zwei Blöcke aufgebaut: Im Rahmen des Vormittags bringen Digitalisierungs-Experten digitale Marketing-Methoden anhand von konkreten Beispielen aus der Praxis näher und erläutern, wie flexibler auf Veränderungen eingegangen werden kann. Am Nachmittag wird – begleitet von professionellen Coaches aus der Start-up-Szene – an konkreten Ideen zur Umsetzung digitaler Marketing-Maßnahmen im Unternehmen gearbeitet. Ziel ist, das umfassende Angebot der Online-Welt optimal zu nutzen und an die Bedürfnisse des Unternehmens anzupassen.

Einreichungen sind noch bis 29. April 2019 möglich. Alle Informationen zur Einreichung sind auf der Projekt-Seite auf der aws-Website (https://www.aws.at/smart-space/) abrufbar.

Über die Trainer:

Adrian Zettl-Singh ist Founding Partner & Head of Growth Marketing bei TheVentury, Head of Content & Social Media bei AustrianStartups, Speaker, Lektor für Growth Hacking und digitales Marketing an mehreren Universitäten und Fachhochschulen, sowie Mentor bei Akzeleratoren und Inkubatoren.

Florian Wurz ist mit seiner Agentur daten|kraft als Growth-Hacker und Data-Scientist selbstständig. Sein Spezialgebiet ist es digitale Maßnahmen zu erfassen, zu messen und zu optimieren. Sein Credo - ‚Daten sind die Währung des digitalen Zeitalters‘.

Can Ertugrul ist Mitgründer von AustrianStartups, war Mitarbeiter bei drei Tech-Startups - zuletzt bei wikifolio als Head of Partnerships - ist Präsentations-Trainer sowie regelmäßig Moderator oder Mentor bei Tech-Events und Sparring-Partner für innovative Jungunternehmer/innen.

Zum Projekt:

Im Rahmen des Alpine Space Projektes "SMART SPACE" soll der Einsatz digitaler Technologien speziell in kleinen und mittelständischen Unternehmen im Alpenraum gefördert werden. Ziel ist es, eine intelligente Strategie für produzierende Unternehmen zu entwickeln, um den sozialen, ökonomischen und geographischen An- und Herausforderungen des Alpinen Raumes gerecht zu werden.

Das Projekt ist eine Kooperation zwischen Partnern aus Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich und Slowenien.

Über die aws

Die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) ist die Förderbank des Bundes. Als Spezialbank im öffentlichen Eigentum ist sie auf Unternehmensfinanzierung mit Schwerpunkt „Gründungen" und „Wachstum und Industrie" ausgerichtet. Durch die Vergabe von zinsgünstigen Krediten, Garantien, Zuschüsse sowie Eigenkapital unterstützt sie Unternehmen bei der Umsetzung ihrer innovativen Projekte. Die aws berät und unterstützt auch in Bezug auf den Schutz und die Verwertung von geistigem Eigentum. Ergänzend werden spezifische Informations-, Beratungs-, Service- und Dienstleistungen für angehende, bestehende und expandierende Unternehmen angeboten.

Rückfragen & Kontakt:

Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws)

Kathrin Schelbaum, MA

Tel.: +43 (0)1 501 75-525

Mail: k.schelbaum @ aws.at



Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws)

Unternehmenskommunikation

Mag. Wolfgang Drucker

Tel.: +43 (0)1 502 75-331

Mail: w.drucker @ aws.at