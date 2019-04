Freddy Birthday!

Wir feiern den 120. Geburtstag von Fred Astaire mit 120 Beats per Minute!

Wien (OTS) - Fred Astaire´s Vater Fritz Austerlitz ist in Linz geboren. Nach einer Zwischenstation in Wien wanderte er in die USA aus und landete in Omaha, Nebraska, wo am 10. Mai 1899 - also vor genau 120 Jahren - sein Sohn Frederick auf die Welt kam, der zum weltberühmten Filmtänzer Fred Astaire werden sollte.



In diesem Sinne lädt die Tanzschule Fred Astaire am Freitag, 10. Mai 2019 zur Freddy Birthday Party, wo zum 120. Geburtstag der Tanzlegende auch mit 120 Beats per Minute gefeiert wird. Jeder Partygast bekommt nämlich als Geschenk das brandneue Party-Album „Puttin' Off The Ritz – Puttin' On The Remix“ mit den besten Fred Astaire Songs wie z.B. Puttin' On The Ritz, Dancing Cheek To Cheek, Let's Face The Music And Dance u.v.m. im Discosound, das ganz frisch an diesem Tag veröffentlicht wird. (Info: http://smarturl.it/puttinofftheritz)



Neben Weinverkostung "Red Fred" und "Swingin´ White" von Weingut Schaller vom See und Livemusik mit Louie Austen stehen die Profi-Tänzer der Tanzschule Fred Astaire an diesem Abend allen tanzbegeisterten Gästen von Swing bis Disco als Tanzpartner zur Verfügung.

FREDDY BIRTHDAY PARTY

PROGRAMM:

# Tanzparty mit DJ Martin Haslinger

# Livemusik mit Louie Austen

# Tanzshow

# Verkostung Red Fred & Swingin´ White vom Weingut Schaller vom See

# uvm.



EINTRITT:

120 Cent (also € 1,20,-)

Inkl. Getränke & Snacks, Geburtstagstorte und Gutschein für das Album „Puttin' Off The Ritz – Puttin' On The Remix“.



ANMELDUNG:

Telefonisch unter +43 676 359 32 14 oder per eMail unter studio @ fred-astaire.at



DRESSCODE:

Von "Puttin' On The Ritz (Wirf Dich in Schale)" bis Puttin' Off The Ritz (Wirf Dich aus der Schale)" ist alles möglich!

Datum: 10.05.2019, 19:00 - 20:00 Uhr

Ort: Tanzschule Fred Astaire

Kriehubergasse 9/2, 1050 Wien, Österreich

Url: https://www.facebook.com/events/569708193521751/

Rückfragen & Kontakt:

Tanzschule Fred Astaire - R&B GmbH

1050 Wien, Kriehubergasse 9/2

+43 1 317 01 47

www.fred-astaire.at