Montagetraining für Netzmarkisen

Mit FAKRO zum Hitzeschutz-Experten

Ernstbrunn (OTS) - Im Rahmen des ersten Netzmarkisen-Montagetrainings des Dachflächenfensterherstellers FAKRO wurden ausgewählte Händler und Montagefirmen aus dem Raum Niederösterreich, Kärnten, Wien und Burgenland auf die Netzmarkisen-Sommeraktion 2019 vorbereitet.

„Durch das Training unserer Händler und Partner können wir sicherstellen, dass unsere Produkte wie Dachflächenfenster und Netzmarkisen im Verkaufsgespräch mit Kunden entsprechend präsentiert und in Folge auch qualitativ hochwertig eingebaut werden“, so FAKRO Österreich Geschäftsführer Carsten Nentwig.

Die VMZ Netzmarkisen-Aktion beginnt rechtzeitig zum Start in die Sommersaison am 1. Mai 2019 und dauert bis zum 31. Juli 2019. Alle an der Aktion teilnehmenden Händler und Montagefirmen finden Sie ab 1. Mai 2019 unter www.fakro.at/aktion

