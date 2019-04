Huawei ermöglicht Smart Finance mit "AI+DATA"

Shanghai (ots/PRNewswire) - Der Huawei Global FSI Summit 2019 fand heute in Shanghai unter dem Motto "Holistic Digital Transformation, Taking the Pulse of Smart Finance" statt. Der Gipfel hat mehr als 2.000 globale Finanzkunden, Partner und Experten von globalen Institutionen wie Deloitte, Industrial and Commercial Bank of China, China Life Insurance, Sberbank, Erste Bank, Shenzhen Stock Exchange, Bradesco, Guotai Junan Securities und Zhejiang Rural Credit angezogen. Im Mittelpunkt standen die neuen Herausforderungen, mit denen die Finanzdienstleistungsbranche im Zeitalter der digitalen Wirtschaft konfrontiert ist. Alle Teilnehmer berichteten von ihren Initiativen zur digitalen Transformation und ihren erfolgreichen Praktiken, um mehr Finanzinstitute bei der digitalen Transformation zu Smart Finance zu unterstützen.

Finanzdienstleistungen überall: "AI+DATA" für Smart Finance

Ma Yue, Vice President von Huawei Enterprise BG und President von EBG Global Sales, sagte in seiner Eröffnungsrede: "Die Finanzdienstleistungsbranche ist in die Ära 4.0 eingetreten. Finanzdienstleistungen werden immer beliebter, was dazu führt, dass Finanzinstitute Plattformen und Ökosysteme aufbauen, um die Schaffung neuer Geschäfts- und Dienstleistungsmodelle zu ermöglichen. KI und Daten sind zu zentralen Antriebskräften für Innovationen im Finanzbereich geworden. Huawei's AI+ Data Solution unterstützt Kunden bei der Umgestaltung ihrer geschlossenen ICT-Systeme in offene Cloud-Plattformen. Auf diese Weise können sich Daten zu Big Data und Fast Data entwickeln. Wir helfen unseren Kunden beim Aufbau von KI-Plattformen und bei Smart Finance."

Tim Pagett, Asia FSI Leader von Deloitte, kommentierte dies: "Die Änderungsschritte haben sich von der linearen zur schnellen Aufnahme verlagert. Strukturierte und unstrukturierte Daten wachsen rasant. Beim Treffen wichtiger Geschäftsentscheidungen ist es wichtig, große Datenmengen zu erhalten, zu visualisieren und zu integrieren. Gleichzeitig haben der demografische Wandel und die digitalen Unternehmen das Marktumfeld verändert. Der Trend geht dahin, den Kunden ein reibungsloses digitales Erlebnis zu bieten. Das bedeutet, dass in der Zukunft Technologie, Talent und Unternehmenskultur flexibel und agil sein werden."

Intelligentes Banking: FinTech liefert ein ultimatives Erlebnis

Das Smart Banking entwickelt sich zu Kommandobrücken des Global Banking im Zeitalter der digitalen Wirtschaft. Zhang Yan, Deputy General Manager, Technology Dept, ICBC, sagte, dass sich ICBC auf die Förderung der tief greifenden Integration von Banken und Ökosystemen konzentriere, die neue Geschäftsarchitektur von "all-customers, omni-channels und all-products" mit einem neuen Ökosystem umgestaltet und dann die Transformation der Dual-Core-IT-Architektur "host + open platform" fördert. Damit solle die intelligente, integrative und offene Transformation von Finanzdienstleistungen beschleunigt und ein offenes, intelligentes Banken-Ökosystem aufgebaut werden, das Finanzen und Technologie miteinander verbindet.

"Innovation ist tief in der DNA von Erste Bank verankert und ist einer der wichtigsten Geschäftsfaktoren innerhalb von Erste Bank. Erste hat bereits im Bereich der Handelsfinanzierung und im Retail Banking bewiesen, dass sie in der Lage ist, technologiefähige FinTech-ähnliche Lösungen von Grund auf neu zu entwickeln", sagte Clemens Müller, Executive Assistant des BOD, Erste Bank.

Yang Gang, Deputy General Manager of Science and Technology Management Dept, Zhejiang Rural Credit, erklärte, dass Zhejiang Rural Credit neue digitale Ressourcen in jedes Glied und Szenario der Wertschöpfungskette ländlicher Finanzdienstleistungen integriere, um das "letzte Wegstück" der Finanzdienstleistungen zu unterstützen.

Intelligente Versicherung: Intelligente Einblicke und aktualisierte Services

Lin Zhipeng, Deputy General Manager of Data Dept, China Life Insurance sagte: "China Life hat durch die Nutzung der Cloud IT-Architektur und der Technologie der künstlichen Intelligenz eine erstklassige digitale Plattform aufgebaut. Auf dieser Grundlage können wir eine digitale Geschäftsplattform aufbauen, die Gesundheitswesen, Altenpflege und Finanzdienstleistungen mit dem Kern des Versicherungswesens integriert. Sie bietet intelligente Versicherungsdienstleistungen zur Unterstützung der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung und zur Verbesserung des Lebens der Menschen."

Intelligente Wertpapiere: Innovative Smart Architecture beschleunigt die Transformation

Yu Huali, Chief Engineer, Shenzhen Stock Exchange, sagte, dass sich die Transformation der technischen Architektur beschleunigt habe, da man Netzwerk, Digitalisierung und Intelligenz als Kernstück in der offenen finanziellen Umgebung betrachtet habe. Daten und KI optimieren die Risikokontrolle, verbessern die Servicefähigkeit von Handelsplattformen und fördern die gesunde Entwicklung des Wertpapierhandelsmarktes.

Yu Feng, IT-Director, Guotai Junan Securities, erklärte, dass die digitale Guotai Junan-Strategie übernommen wurde, um Data Governance zu fördern, die Kundenzufriedenheit zu verbessern, die betrieblichen Prozesse neu zu gestalten und die Geschäftsmodelle zu verbessern. Die Entwicklung von Daten-Ökosystemen sei aktiv gefördert worden, um der Wertpapierbranche zu helfen, eine digitale Transformation zu erreichen.

Intelligente Ausstellungshalle: Szenario-spezifische Serviceerfahrung

Huawei und seine Partner verfügen über eine intelligente Ausstellungshalle von über 800 Quadratmetern. Die Bereiche Smart Experience, Smart Decision-making, Smart Architecture und Fundamental Research zeigen Full-Stack, intelligente Finanzlösungen durch szenariospezifische Serviceerfahrung.

Smart Experience (Intelligentes Erlebnis): Unbeaufsichtigte Schalter, intelligenter Kundenservice und VR-Banking zeigen Huaweis innovative Anwendungen in den Bereichen IoT und intelligente Sicherheit. Es wird deutlich, wie Huawei Finanzinstituten hilft, den Kontakt mit Kunden zu pflegen und ein ultimatives Serviceerlebnis zu bieten.

Smart Decision-making (Intelligente Entscheidungsfindung): Huaweis intelligente, leistungsstarke Datenanalyseprodukte und -lösungen wie Smart Risk Control, Converged Data Warehouse und AI Fabric unterstützen den effizienten Betrieb und die Entscheidungsfindung von Finanzinstituten.

Smart Architecture (Intelligente Architekturen): Die innovative Architektur von "One Cloud + Three Networks" zeigt, dass Huawei Finanzkunden beim Aufbau offener und skalierbarer Smart-ICT-Architekturen sowie bei der schnellen Einführung von Diensten unterstützen kann. Virtuelle Bank-, Versicherungs-Cloudification- und blockkettenbasierte Kreditprüfungslösungen zeigen, wie HUAWEI CLOUD die Anforderungen an Sicherheit, Compliance und Vertrauenswürdigkeit erfüllt.

Fundamental Research (Grundlagenforschung): Zeigt die F&E-Stärke von Huawei in den Bereichen KI, Chip, IoT und 5G und ermöglicht den Besuchern, 5G-Anwendungen zu erleben.

Zur Bereitstellung allgegenwärtiger Konnektivität und allgegenwärtiger Intelligenz und zur Integration neuer IKT über die digitale Plattform arbeitet Huawei Enterprise Business im Einklang mit der Strategie "Plattform + KI + Ökosystem" mit Partnern zusammen, um Regierungs- und Unternehmenskunden bei der digitalen Transformation zu unterstützen. Mehr als 700 Städte auf der ganzen Welt und 211 der Fortune Global 500 Unternehmen, darunter 48 der Top 100, haben Huawei als Partner für die digitale Transformation ausgewählt.

Huawei arbeitet weiterhin mit führenden Finanzinstituten, Forschungsinstituten und unabhängigen Softwareentwicklern weltweit zusammen, um die Transformation von Finanzinstituten zu beschleunigen. Huawei betreut mehr als 1000 Finanzinstitute, darunter 20 der 50 weltweit führenden Banken.

Der Huawei Global FSI Summit findet vom 24. bis 25. April in Shanghai statt. Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://e.huawei.com/topic/finance2019/en/index.html

