Nationalrat – SPÖ: Es braucht funktionierende Kulturpolitik und nicht Alibi-Reformen

Hochstetter-Lackner: „Kultur muss für jeden zugänglich und leistbar sein“

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ forderte in der Nationalratssitzung am Mittwoch ein für jeden leistbares Kulturangebot sowie ein Ende der Schlagzeilenpolitik der Regierung. SPÖ-Abgeordnete Hochstetter-Lackner machte darauf aufmerksam, dass die Führungen in Museen für SchülerInnen oft nicht leistbar seien. Laut SPÖ-Abgeordneter Katharina Kucharowits brauche es angemessene Kollektivverträge für Museumsbedienstete und einen Sozialversicherungsfonds für KünstlerInnen. ****

Hochstetter-Lackner betonte, dass Kultur für jeden zugänglich und leistbar sein müsse. „Arbeiten Sie endlich an Konzepten und nicht nur an Schlagzeilen“, so Hochstetter-Lackner in Richtung Kulturminister Blümel. Auch SPÖ-Abgeordnete Katharina Kucharowits kritisierte den Kulturminister. „Es braucht endlich eine funktionierende Kulturpolitik und nicht nur Alibi-Reformen“, so Kucharowits.

SPÖ-Abgeordnete Sabine Schatz begrüßte den Antrag zur Archivierung der digitalen politischen Botschaften. Es sei wichtig, diese für Forschungszwecke und auch für die Allgemeinheit zu archivieren. (Schluss) jh

