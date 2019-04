Bildmaterial zur Pressekonferenz #ÖsterreichgegenMeningitis am Welt-Meningitis-Tag

Bildmaterial zur Pressekonferenz am 24. April: Experten und Betroffene berichteten über Meningokokken-Meningitis und Schutzmöglichkeiten

Wien (OTS) - Meningokokken-Meningitis kann innerhalb von 24 Stunden das Leben auf den Kopf stellen. Der Welt-Meningitis-Tag am 24. April soll jährlich die Aufmerksamkeit für diese gefährliche Infektionskrankheit erhöhen. Auch in Österreich erkranken jedes Jahr Menschen an Meningokokken-Meningitis, leiden an den Spätfolgen oder sterben sogar daran, obwohl es durch Impfungen einen guten Schutz gibt. Mit der Kampagne #ÖsterreichgegenMeningitis möchte GSK auf diese schwerwiegende Erkrankung aufmerksam machen und Schutzmöglichkeiten aufzeigen.

GSK veranstaltete am 24.4. eine Pressekonferenz zum Thema. Zitate und Informationen finden Sie in der Presseaussendung zum Welt-Meningitis-Tag auf http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190424_OTS0046 und http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190424_OTS0009

