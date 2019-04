„Auf dem Weg in die Vereinigten Staaten von Europa.“: NEOS starten in die heiße Phase des Wahlkampfs

Nick Donig: „Mit unserer Vision der Vereinigten Staaten von Europa den europäischen Lebensstil bewahren – wir machen das.“

Wien (OTS) - NEOS starten am Freitag 26.4. in die Schlussphase des Europawahlkampfs. In der Wiener Urania laden NEOS zum Wahlauftakt unter dem Motto „Auf dem Weg in die Vereinigten Staaten von Europa.“ „In der Urania wurden NEOS 2012 gegründet. Der Donaukanal daneben ist ein Symbol für die Verbindung zu unseren Nachbarländern, die wir auch bei unserer Tour durch Europa besucht haben. Jetzt machen wir hier auch den nächsten Schritt in Richtung Vereinigte Staaten von Europa“ so NEOS-Generalsekretär Nick Donig zum Veranstaltungsort.

Neben Spitzenkandidatin Claudia Gamon und NEOS-Vorsitzender Beate Meinl-Reisinger, für die es der erste Auftritt nach der Geburt ihrer Tochter wird, werden auch liberale Politikerinnen aus den Nachbarländern am Wahlauftakt der Pinken teilnehmen: die slowenische EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc und Spitzenkandidatin der ungarischen Momentum, Katka Cseh. „In Zeiten, in denen wieder Grenzbalken zu unseren slowenischen Nachbarn errichtet werden, und in denen die ungarischen Freunde unserer Regierung Grundfreiheiten einschränken, ist es besonders wichtig, dass die liberalen, progressiven Kräfte zusammenhalten“, so Donig. „Die Europawahl wird eine Schicksalswahl zwischen jenen, die Europa in der Zukunft weiterentwickeln wollen, und jenen rückschrittlichen Kräften, die es klein halten wollen.“

Am NEOS-Wahlauftakt werden auch Allianzpartnerin Irmgard Griss und Erich Artner, dem ersten Österreichischen Iron Man Finisher mit zwei Prothesen, teilnehmen.

NEOS-Wahlauftakt: Auf dem Weg in die Vereinigten Staaten von Europa

Vorprogramm ab 16:30 Uhr

Bühnenprogramm 17:00 - 19:00 Uhr



Datum: 26.04.2019, 17:00 Uhr

Ort: Urania

Uraniastraße 1, 1010 Wien, Österreich

