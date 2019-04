Othmar Wohlkönig ist neuer Präsident der Österreichischen Unteroffiziersgesellschaft

Verteidigungsminister Kunasek: “Freue mich auf eine gute Zusammenarbeit“

Enns (OTS) - Verteidigungsminister Mario Kunasek nimmt heute, am 24. April 2019, an der Präsidentschaftsübergabe der Österreichischen Unteroffiziersgesellschaft (ÖUOG) an der Heeresunteroffiziersakademine (HUAK) in Enns teil. Vizeleutnant Othmar Wohlkönig übernimmt die Agenden des scheidenden Präsidenten Vizeleutnant Paul Kellermayer. Wohlkönig ist heute einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt worden.

Der Oberösterreicher Paul Kellermayer war beim Bundesheer in verschiedensten Funktionen als Unteroffizier tätig. Seit 2011 übte er das Präsidentenamt der ÖUOG aus. Kellermayer ist auch stellvertretender Vorsitzender in der Plattform „Wehrhaftes Österreich“, die sich mit dem Thema „Wehrpflicht“ beschäftigt.

Der Steirer Othmar Wohlkönig ist Unteroffizier im Kommando Streitkräfte in Graz und war neben dem Verlauf seiner Karriere im Inland auch mehrmals im Ausland wie Zypern, am Golan und in Bosnien im Einsatz. Seit 2011 war er bereits stellvertretender Präsident der ÖUOG, darüber hinaus 12 Jahre lang Präsident der steirischen Unteroffiziersgesellschaft.

Verteidigungsminister Kunasek: “Ich bedanke mich bei dem scheidenden Präsidenten Kellermayer für die engagierte Leitung der UOG in den vergangenen acht Jahren. Gleichzeitig gratuliere ich dem neuen Präsidenten Wohlkönig zur neuen Funktion, wünsche ihm viel Erfolg und freue mich schon auf die Zusammenarbeit. Das Bundesheer braucht auf dem Weg in eine gute Zukunft auch die Unterstützung der ÖUOG.“

Die Österreichische Unteroffiziersgesellschaft (ÖUOG) ist die überparteiliche Berufs- und Standesvertretung der Unteroffiziere des Aktiv,- Miliz,- Reserve- und Ruhestandes. Mit ihren neun Landesverbänden hat die ÖUOG einen Mitgliederstand von 30.000 Unteroffizieren. Sie ist somit das Sprachrohr für die größte Personengruppe des österreichischen Bundesheeres.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Information & Öffentlichkeitsarbeit / Presse

+43 664-622-1005

presse @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at

@Bundesheerbauer