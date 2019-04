Bauarbeiten im Ortsgebiet von Diendorf abgeschlossen

Fahrbahn im Zuge der Landesstraße B 1 saniert

St. Pölten (OTS) - In Diendorf in der Gemeinde Würmla (Bezirk Tulln) wurde die Fahrbahn der Landesstraße B 1 in der vergangenen Woche von Kilometer 47,3 bis Kilometer 48,1 generalsaniert und ausgebaut. Auf einer Länge von rund 800 Metern und auf einer Gesamtfläche von rund 5.300 Quadratmetern wurde die Straße abgefräst und unter Beibehaltung der Fahrbahnbreite eine neue, vier Zentimeter starke Deckschicht wieder aufgebracht. Die Arbeiten führten die Straßenmeisterei Atzenbrugg und Bau- und Lieferfirmen aus der Region durch. Die Kosten von rund 70.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen. Abschließend erfolgte der Auftrag der Bodenmarkierung.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

