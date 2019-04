Programmpräsentation WIR SIND WIEN.FESTIVAL 2019 mit Straubinger, Kopietz, Erb

23 Tage – 23 Bezirke – Kultur für alle bei freiem Eintritt!

Korrektur zu OTS_20190424_OTS0088

Wien (OTS/RK) -

---------------------------------------------------------------------

KORREKTUR-HINWEIS

In OTS0088 vom 24.04.2019 muss es im Titel richtig

heißen: Programmpräsentation WIR SIND WIEN.FESTIVAL 2019 mit Straubinger, Kopietz, Erb (NICHT: Programmpräsentation WIR SIND WIEN.FESTIVAL 2019 mit Kaup-Hasler, Kopietz, Erb)

---------------------------------------------------------------------

Das WIR SIND WIEN.FESTIVAL tourt dieses Jahr wieder vom 1.-23. Juni durch alle 23 Bezirke. Ein Festival der Wiener Kunst- und Kulturschaffenden für alle WienerInnen und FreundInnen der Stadt!

„Das WIR SIND WIEN.FESTIVAL steht für vielfältige Kultur auf hohem Niveau, für freien Eintritt, originelle Spielstätten und unkomplizierten Zugang. Die gesamte Stadt wird von einem dichten und breiten Kulturnetz überzogen, der öffentliche Raum wird so neu erfahrbar und interpretierbar. Diese Kulturangebote in unmittelbarer Wohnumgebung und die mühelose Teilhabe daran sind wesentlicher Teil der Erfolgsgeschichte des Festivals“, betont die Vorsitzende des Kulturausschusses Gemeinderätin Sybille Straubinger in Vertretung von Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

„Die Vielseitigkeit und das hohe Niveau des kulturellen und künstlerischen Angebotes sind uns ebenso ein großes Anliegen wie das gemeinsame Erlebnispotenzial für KünstlerInnen und Publikum: Gstettn und Baulücken werden zum Konzertsaal, im Freibad gibt es Operette. Der Konzertflügel findet sich am Berg wieder und preisgekrönte Literatur kommt auf den Markt. Wundersame Tiere werden in den Parks gebastelt und daneben sieht man die Wanderausstellung „Deix in the City“. Wir freuen uns auf viele ungewöhnliche Neuproduktionen der kreativsten Köpfe dieser Stadt!“ kommt Professor Harry Kopietz ins Schwärmen.

„Unser Programm bietet allen WienerInnen bei freiem Eintritt die Möglichkeit, Kulturangebote direkt vor ihrer Haustüre zu erleben, aber auch ihnen noch unbekannte Winkel unserer Hauptstadt zu entdecken“, lädt Festivalleiterin Mag. Monika Erb ein. „Wir hoffen, unsere Gäste auch heuer wieder zu überraschen und zu begeistern. Wie man schon bei unserem Festival-Sujet sehen kann, verbinden wir Tradition und Moderne. Erstmals ist auch eine Festival-Künstlerin der Star auf den Plakaten.





Eine bunte Schwimmbad-Operette, Deix in the City, wilde Tiere im Park und Literatur beim Gewichtheben

Bei der Eröffnung im Stadtpark (31. Mai 2019) freuen wir uns auf die Shooting-Stars von Buntspecht und The Waldeck Sextett feat. Patrizia Ferrara, die schon längst internationale Musikgrößen sind.

Der Operetten-Klassiker Die Fledermaus von Johann Strauß wird in den Wiener Freibädern gespielt und ist als knallbunte, nasse und ausufernde Party des Prinzen Orlofsky inszeniert. Sopran Anne Wieben, die Rosalinde, ist auch der Star auf den Plakaten und dem Programm.

Das Musiktheater Orfeo & Majnun im Konzerthaus wird ein Höhepunkt des Festivals sein. Bei dem EU Projekt geht es um Liebe, Verlust, Sehnsucht und die Macht der Musik. Auch Bewegung und Tiere werden dabei eine große Rolle spielen, dazu erwarten Sie Bewegungs- und Bastelworkshops an schönen Orten. Eine Kooperation mit dem Wiener Konzerthaus und der Brunnenpassage.

Mit Deix in the City wagen wir uns auf neues Terrain und machen unsere erste Wanderausstellung im öffentlichen Raum. Manfred Deix wäre heuer 70 Jahre alt geworden und gemeinsam mit Marietta Deix gestalten wir eine unterhaltsame und bitterböse Wien-Ansicht.

Die Baulückenkonzerte bieten sensationelle Acts: Ernst Molden und das Frauenorchester, Funk & Groove von 5K HD, die Rapper Kreiml & Samurai, das hochkarätige SolistInnenensemble Klangforum Wien, akustischer Techno von Elektro Guzzi und die unbeschreibliche Ankathie Koi. Schöner kann es auf der Gstettn nicht werden!

Der frei zugängliche Flügel von Open Piano ist wieder jeden Tag dabei. Alle dürfen spielen. Alle dürfen zuhören. Open Piano fördert Interaktion im öffentlichen Raum und belebt Urbanität mit musikalischer Intervention. Zusätzlich wird es jeden Abend ein besonderes Konzert oder Thema geben, z.B. Publikums-Sing-Along, Sommernachtskonzerte und Chorkonzerte.

Top-Literatur mit schrägem Kontext findet man bei der Straßenlesung mit Heimorgelbegleitung von Daniel Wisser, dem Ersten Wiener Heimorgelorchester & der Schule für Dichtung. Wer die Musik des Ersten Wiener Heimorgelorchesters kennt, weiß, was zu erwarten ist: synthiepoppige Vertonungen literarischer Lustbarkeiten mit besonderer Berücksichtigung von Sprachwitz und fröhlicher Experimentierlust.

Raphaela Edelbauer (Publikumspreis Bachmannpreis 2017, Hauptpreis Rauriser Literaturtage 2017) performt Gewichte hebend ihre „Literazah“ Texte über Körperkult, Selbstoptimierung, Transformation. Eine Extremperformance der besonderen Art, eine Mischung aus Manifest, Video und Ton.

Eine Lesung am Würstelstand? Warum denn das? „Wir sind keine armen Würstel“ spiegelt das Anliegen des Literaturpreises Ohrenschmaus wider, denn es geht um die Fähigkeiten und nicht um die Defizite von Menschen mit Lernbehinderungen. Das ist kein Sozialpreis, sondern echte Literatur, die prämiert und publiziert wird. Oder, um es mit den Worten von Felix Mitterer, zu sagen: „Kein Mitleidsbonus, keine Peinlichkeiten - einfach Literatur.“ SchauspielerInnen werden die Texte vortragen, ein/e Ohrenschmaus-AutorIn selbst wird lesen und co-moderieren.

Die Rotlichtkonzerte sind nicht das, woran man vielleicht denkt! Alle VerkehrsteilnehmerInnen treffen bei ihren Wegen durch das Stadtgebiet unweigerlich auch auf Ampeln. Gefühlt sind diese mehrheitlich rot als grün. An ausgewählten städtischen Verkehrsknotenpunkten wird parallel zu den Rotlichtphasen der Ampeln musiziert und gesungen und den PassantInnen und FahrerInnen werden musische Stimmungsbilder und mögliche Ohrwürmer mit auf ihren Weg durch Wien gegeben. Um das Warten zu versüßen, den Tag zu verschönern und viele Lächeln zu zaubern.

Erzählungen aus 1001 Nacht als die Urmutter aller Geschichten und frei von europäischen Übermalungen und Prüderien bringt Katharina Stemberger an charmante Orte, wie Gewürz- und Teppichgeschäfte. Wien als Stadt der Kultur und der Kulturen bietet ungeahnte Schauplätze, um die nächtlichen Erzählungen von Scheherazade zu entdecken. Die Musik ist von Marwan Abado und Peter Rosmanith.





Basis.Kultur.Wien - Wiener Volksbildungswerk

Die Kulturinstitution Basis.Kultur.Wien ist das Herzstück und die direkte Verbindung der Stadt Wien zu Kunst- und Kulturschaffenden. Als Trägerorganisation unterstützt sie sowohl Aktivitäten von AmateurInnen als auch Projekte der reichhaltigen Wiener Kunst- und Kulturszene. Bei Festivals, Initiativen und Projekten verbindet Basis.Kultur.Wien AmateurInnen mit KünstlerInnen und bietet den WienerInnen gemeinsame Begegnungs- und Kommunikationsräume.

Die Bildungs- und Kulturorganisation betreut mit Weiterbildungsangeboten und finanziellen Mitteln über 300 Vereine bei ihrer ehrenamtlichen Kulturarbeit. Als Informations- und Servicestelle beraten und koordinieren wir Kulturinitiativen aller Altersgruppen und bieten besonders jungen Kulturschaffenden eine professionelle öffentliche Plattform.

Das Leitbild von Basis.Kultur.Wien beinhaltet einerseits das Kultivieren von bewährten kulturellen Traditionen, andererseits die Gewährleistung einer soliden Basis für kulturelle Innovation und Kreativität. Basis.Kultur.Wien versteht sich als kultureller Nahversorger für die BewohnerInnen der Österreichischen Bundeshauptstadt und ihre BesucherInnen.

Das WIR SIND WIEN.FESTIVAL ist das größte Projekt von Basis.Kultur.Wien, das jährlich – an 23 Tagen in 23 Bezirken – mehr als 200 Einzelveranstaltungen bei freiem Eintritt anbietet. Dabei soll die gesamte Wiener Kunst- und Kulturszene eingebunden und Menschen für Kunst und Kultur begeistert werden.

www.wirsindwien.com; www.basiskultur.at

Rückfragen & Kontakt:

Pressebetreuung WIR SIND WIEN.FESTIVAL

Mag. Andreas Huber, KAILUWEIT KULTUR

Tel.: +43 6991 0495628

E-Mail: a.huber @ kailuweit-kultur.com