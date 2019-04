NEOS zu Reform der Herbstferien: Lebensrealität der Familien außer Acht gelassen

Douglas Hoyos: „Die Schulferien müssen endlich ins Jahr 2019 geholt werden. Dazu gehören kürzere Sommerferien genauso wie familienautonome Tage.“

Wien (OTS) - „Mehr Mut zur Veränderung und Selbstbestimmung“ wünscht sich NEOS-Bildungssprecher Douglas Hoyos von Bildungsminister Faßmann in Bezug auf die Reform der Herbstferien. „Generell begrüße ich eine einheitliche Lösung, doch diese Reformierung mit Handbremse reicht uns nicht. Wir fordern endlich zukunftsfitte Lösungen, von denen Kinder und Eltern profitieren - mehr Lebensqualität und weniger Stress für die ganze Familie.“ Hier unterstreicht Hoyos einmal mehr die NEOS-Forderung nach einer Verkürzung der Sommerferien von neun auf sechs Wochen. Sieben der so gewonnenen 15 Tage sollen Schultage und für die Vermittlung digitaler Kompetenzen zweckgewidmet werden, die restlichen acht für Herbstferien sowie die Verlängerung der Osterferien auf zwei Wochen genutzt werden. „Gleichzeitig soll es statt schulautonomer Tage 'familienautonome Tage' geben, die die Lebensrealität der Familien besser abbilden und in Abstimmung auf den Schulalltag individuell genommen werden können“, so Hoyos.

Es brauche eine sinnvolle lernpsychologische Gestaltung des Schuljahres, sagt der NEOS-Bildungssprecher: „Jahr für Jahr werden die Kinder komplett aus dem Schulrhythmus herausgerissen, um sich später im Herbst wieder mühsam einzugewöhnen. Das Schuljahr selbst ist dafür oft viel zu dicht. Das bringt auch Stress für die Eltern mit sich. Für viele Familien ist es eine Mammutaufgabe, in den neunwöchigen Sommerferien eine passende Betreuung zu finden. Wir fordern daher die bessere Verteilung der Ferientage, um es Eltern zu erleichtern, die richtige Kinderbetreuung zu finden. Da hilft eine Reform der Herbstferien allein noch nicht viel - wir brauchen ein ganzheitliches Konzept."

