TERMINAVISO - EU-Gipfelgespräche in Oberösterreich, Tirol und Niederösterreich

EU-Gipfelgespräche mit LAbg. Lackner-Strauß, Bürgermeister Willi, Landesrat Eichtinger

Wien (OTS) - Das Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Österreich und die Österreichische Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) setzen die EU-Gipfelgespräch-Tournee im Vorfeld der Europawahl in drei Bundesländern fort:

Donnerstag, 25. April am Pöstlingberg mit der oö. Landtagsabgeordneten Gabriele Lackner-Strauss. Treffpunkt um 15.30h am Parkplatz des Pöstlingberg-Schlössls.

Freitag, 26. April auf der Seegrube mit dem Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi. Treffpunkt um 11h bei der Talstation Hungerburgbahn (Rennweg 3, 6020 Innsbruck).

Donnerstag, 9. Mai am Göttweiger Berg mit Europalandesrat Martin Eichtinger. Treffpunkt um 15.30h, Stift Göttweig (3511 Furth bei Göttweig).



VertreterInnen der Medien sind zu allen drei Terminen sehr herzlich eingeladen.

Die EU-Gipfelgespräche-Tournee führt durch alle Bundesländer und bietet Politik, Zivilgesellschaft und MedienvertreterInnen Gelegenheit auch über diesen Draht ihre europäischen Ideen, Vorschläge, Anliegen etc. in die Diskussion im Vorfeld der Europawahl einfließen zu lassen. Die jeweiligen länderspezifischen Ergebnisse werden abschließend in einer Diskussion der SpitzenkandidatInnen zur Europawahl im Mai 2019 thematisiert.

Rückfragen & Kontakt:

Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments

Mag. Huberta Heinzel, Presse-Attaché

+43 1 516 17/201

huberta.heinzel @ europarl.europa.eu