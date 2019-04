Stellungnahme des MSC zum ORF Dok1 Film "Guter Fisch - Das Geschäft mit dem schlechten Gewissen"

Berlin/Wien (ots) - ORF eins zeigt am 25. April 2019 in seiner neuen Dok1 Reihe die Reportage "Guter Fisch - Das Geschäft mit dem schlechten Gewissen" von Wilfried Huismann. Dies ist keine neue Reportage; sie wurde bereits im April 2018 in Deutschland erstausgestrahlt, damals unter dem Titel "Köder im Kühlregal - Die dunkle Seite des MSC".

Leider wirft dieser Film einen sehr undifferenzierten Blick auf den MSC und genügt gleichzeitig seriösen journalistischen Ansprüchen in vielen Punkten nicht. Der Film enthält eine Reihe bewusst irreführender Informationen und unbegründeter Kritikpunkte. Der WDR hat nach Erstausstrahlung des Films und Kenntnis der Sachlage einige textliche Passagen geändert - was bleibt ist jedoch die Bildsprache des Films, vor deren Hintergrund diese textlichen Korrekturen kaum mehr als Makulatur sind. Ein anderer europäischer, öffentlich-rechtlicher Fernsehsender hat den bereits im Programm angekündigten Film nach Kenntnis der Sachlage wieder aus dem Programm genommen.

Wir begrüßen konstruktive und kritische Diskussionen über unser Zertifizierungsprogramm und haben Verständnis für das Bedürfnis, bestehende Modelle nachhaltiger Fischerei kritisch zu hinterfragen. Doch der nun vom ORF ausgestrahlte Film schießt in seiner Polemik weit darüber hinaus und stellt Rolle, Interessen und Programm des MSC falsch dar.

Fischereien, die nie MSC-zertifiziert waren, veraltete Filmaufnahmen aus den 1980er und 90er Jahren und haltlose Behauptungen - der MSC kann die Vorwürfe des Films widerlegen.

- Sämtliche Haifisch- und Shark-Finning-Aufnahmen im Film stammen von nicht MSC-zertifizierten Fischereien. Die spanische Fischerei, der 'Shark Finning' vorgeworfen wird, hat das MSC-Bewertungsverfahren abgebrochen, nachdem der MSC und verschiedene NGOs Einspruch gegen den ersten Gutachterbericht erhoben hatten. Die Fischerei ist nicht und war nie MSC-zertifiziert. Ungeachtet dieser Tatsache sind auch die Filmaufnahmen, die das Shark Finning der Fischerei belegen sollen, zusammenhangslos aus dem Internet heruntergeladen und bereits älter als der MSC selbst.

- Auch die Filmaufnahmen, die den Delfinbeifang der MSC-zertifizierten, mexikanischen Thunfisch-Fischerei illustrieren sollen, sind über 30 Jahre alt und repräsentieren nicht die Fischerei in ihrer heutigen Form. Seit den 1980er-Jahren, dem Zeitpunkt der Archiv-Filmaufnahmen, hat die portraitierte Fischerei die Delfinsterblichkeit um mehr als 99% gesenkt. Sie hat das Nachhaltigkeitssiegel des MSC zu Recht erhalten.

- Dem im Film erhobenen Vorwurf der Bestechung mexikanischer Fischereibeobachter sind unabhängige Gutachter im November 2018 nochmals nachgegangen. Ihre Beobachter Befragung hat jedoch keine Hinweise auf Verfälschung der an Bord gesammelten Beifangdaten, etwa durch Bestechung, ergeben.

Antworten auf diese und weitere Vorwürfe des Films haben wir auf unserer Website (MSC-Stellungnahme (http://ots.de/nUx7wQ), außerdem: MSC-Pressemitteilung (http://ots.de/7bIPCz)) veröffentlicht.

Bitte zögern Sie nicht, uns bei Fragen, Kritik und Anmerkungen direkt zu kontaktieren.

