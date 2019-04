Bundeswahlbehörde: Abschluss und Veröffentlichung der Wahlvorschläge

Wien (OTS) - Die Bundeswahlbehörde hat in ihrer heutigen Sitzung die für die Europawahl am 26. Mai 2019 gesetzeskonform eingebrachten Wahlvorschläge abgeschlossen und veröffentlicht. Die Reihungen der einzelnen Parteien auf dem – österreichweit einheitlichen – amtlichen Stimmzettel stehen nunmehr fest (die Kurzbezeichnungen sind in eckigen Klammern angeführt):

1 - Österreichische Volkspartei [ÖVP]

2 - Sozialdemokratische Partei Österreichs [SPÖ]

3. - Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) – Die Freiheitlichen [FPÖ]

4. - Die Grünen – Grüne Alternative [GRÜNE]

5. - NEOS – Das Neue Europa [NEOS]

6. - KPÖ Plus – European Left, offene Liste [KPÖ]

7. - EUROPA Jetzt – Initiative Johannes Voggenhuber [EUROPA]

Somit kann mit der Herstellung der amtlichen Stimmzettel für die Europawahl am 26. Mai 2019 begonnen werden. Mitte nächste Woche sollten die Stimmzettel für eine zeitgerechte Ausstellung der Wahlkarten flächendeckend bei den Gemeinden vorrätig sein.

Alle Einzelheiten zur Durchführung der Europawahl 2019 in Österreich sind unter www.europawahl.bmi.gv.at und unter www.europa-wahl.at zusammengefasst.

