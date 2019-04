Donaustadt: „20. Eßlinger Maibaumfest“ am Sonntag

Samba-Gruppe, Clown Marijan, Zauberei, Info: 0699/180 646 40

Wien (OTS/RK) - Unter dem Ehrenschutz des Bezirksvorstehers der Donaustadt, Ernst Nevrivy, geht am Sonntag, 28. April, das „20. Eßlinger Maibaumfest“ über die Bühne. Frohgemut gefeiert wird im „Jazz-Park Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße, Colerusgasse) und im „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96). Ein Höhepunkt im Festprogramm ist die Aufstellung eines Maibaumes um 16.00 Uhr. Ort: ‚scharfes Eck‘ nächst „Bill-Grah-Park“ (22., Eßlinger Hauptstraße/Fatty-George-Gasse). Das auf ehrenamtlicher Basis tätige Team des Vereines „Kulturfleckerl Eßling“ organisiert diese Festivität. Von 14.00 bis 18.00 Uhr verbreiten eine temperamentvolle Samba-Gruppe, der vielseitige Clown Marijan sowie die charmante Animateurin Silke („Smovey“) gute Laune. Obendrein erwartet das Publikum eine „Kinderbuch-Zauberei“ und es steht ein „Schach-Tisch“ zur Verfügung. Der Eintritt ist kostenlos. Mehr Informationen: Telefon 0699/180 646 40 („Kulturfleckerl Eßling“-Obfrau Angela Hannappi).

Die Kleinen beteiligen sich am „Sackhüpfen“ oder benützen die „Hüpfburg“. Erwachsene kaufen im „Stadl-Flohmarkt“ günstig ein. Vom Pflänzlein bis zur Schürze bieten die „Kulturfleckerl Eßling“-Mitglieder mannigfaltige Dinge an. In der „Bastel-Ecke“ entstehen allerhand hübsche Sachen. Gegen den Hunger der Besucherinnen und Besucher gibt es Würstel und Langos. Die Ankündigung der Feier klingt verlockend: „Ein entspannter Nachmittag für Groß und Klein im ‚Jazzpark‘ mit Straßenkunst, Gaukelei, Musik und diversen Kreativangeboten“. Auskünfte dazu erteilt die „Kulturfleckerl Eßling“-Leitung via E-Mail. Die Adresse lautet kultur@kulturfleckerl.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Kulturfleckerl Eßling“: www.kulturfleckerl.at

Bill Grah-Park: www.wien.gv.at/umwelt/parks/anlagen/billgrah.html

Jazzpark Eßling: www.wien.gv.at/umwelt/parks/anlagen/jazz.html

Veranstaltungen im 22. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

Clown, Jongleur, Akrobat und Mime Marijan Raunikar: www.marijan.at/index.php/about

