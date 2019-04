„Eco“ über Ringen um Steuerreform, Suche nach Erntehelfern und Elektroautos an der Schwelle zur Alltagstauglichkeit

Streit um Steuern: Wie eine echte Steuerreform aussehen müsste

Eigentlich sollten die Details zur angekündigten Steuerreform bereits feststehen. Die Präsentation wird aber immer wieder verschoben. Der Grund: ÖVP und FPÖ haben unterschiedliche Vorstellungen, wer wie entlastet werden soll. Bis 2023 sollen insgesamt sechs Milliarden Euro an Steuererleichterungen die Menschen entlasten. Fachleute befürchten aber, dass bei der Suche nach Kompromissen die wirklich großen Reformen nicht angegangen werden. Dabei ist die wirtschaftliche Ausgangslage so gut wie schon lange nicht mehr. Bericht: Emanuel Liedl, Lisa Lind.

Erntehelfer gesucht: Wie ausländisches Personal gelockt wird

Ob Spargel, Gurken oder Erdbeeren – die österreichische Landwirtschaft baut bei der Ernte auf Arbeiter/innen aus anderen EU-Staaten oder Drittländern. Diese ausländischen Erntehelfer sind aber immer schwerer zu finden. Das hat mit höherer Entlohnung in anderen Ländern wie etwa Deutschland oder Norwegen zu tun, aber auch mit dem wirtschaftlichen Aufschwung in Osteuropa. 2018 herrschte in Österreich so großer Personalmangel, dass ein Teil der heimischen Ernte am Feld verfaulte. Nun will die Regierung eine Erweiterung des Saisonniers-Kontingents beschließen. Doch sind damit alle Probleme aus dem Weg geräumt? Bericht: Bettina Fink, Johannes Ruprecht.

Zögerliche Trendwende: E-Autos im Anrollen

Elektroautos stehen an der Schwelle zur Alltagstauglichkeit. In Österreich fährt nur eines von 200 Autos elektrisch. Noch lassen der hohe Anschaffungspreis, geringe Alltagstauglichkeit und eine beschränkte Reichweite viele Autokäufer/innen zögern. Doch das könnte sich bald ändern. 2019 kommen viele Hersteller mit neuen Modellen auf den Markt. Die Ladenetze werden ausgebaut, es gibt attraktive Förderungen und die Preise für Elektroautos sinken langsam. Der Trend zur E-Mobilität ist nicht aufzuhalten – auch wenn es noch Hürden gibt. Bericht: Hans Hrabal, Werner Jambor.

