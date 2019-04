Werner Gruber, Roswitha Wieland, Sebastian Holecek und Alexandra Wischall-Wagner zu Gast in „Stöckl.“

Am 25. April um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl.“ sind am Donnerstag, dem 25. April 2019, um 23.05 Uhr in ORF 2 Physiker Werner Gruber, Profi-Tänzerin Roswitha Wieland, Opernsänger Sebastian Holecek und Hundetrainerin Alexandra Wischall-Wagner zu Gast bei Barbara Stöckl:

Profi-Tänzerin Roswitha Wieland gelang bei der ORF-Show „Dancing Stars“ ein kleines Wunder: Mit ihrem Tanzpartner, dem ehemaligen Politiker Stefan Petzner, schaffte sie es trotz schlechter Jury-Wertungen in die sechste Runde. Welche Trümpfe hat die Wirtschaftsstudentin, die aktuell an ihrer Dissertation schreibt, noch in der Hand?

Der Physiker und Sternwarten-Leiter Werner Gruber beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Geheimnissen des Universums. Kürzlich konnte ein internationales Wissenschaftsteam erstmals ein schwarzes Loch abbilden. Was sagt er zu dieser Sensation?

Sebastian Holecek bekam sein musikalisches Talent in die Wiege gelegt. Der Sohn des legendären Kammersängers und Parodisten Heinz Holecek trat als Bassbariton erfolgreich in die Fußstapfen seines Vaters, der auch für seine außerordentliche Tierliebe bekannt war.

Was Hund und Herrchen glücklich macht, weiß die Psychologin und Hundetrainerin Alexandra Wischall-Wagner. Die dreifache Hundehalterin bietet Glückstrainings für die Vierbeiner und ihre Halter/innen an und erklärt in „Stöckl.“, wie eine entspannte Beziehung gelingen kann.

